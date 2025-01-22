Soykırım ordusuna destek Google'dan! Belgeler bir bir ortaya çıktı Katliamlara böyle yardım etmişler!
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 471 gündür sürdürdüğü soykırıma Google'ın açıkça destek sağladığını gösteren belgeler ortaya çıktı. Buna göre Google, İsrail Savunma Bakanlığı'na ve İsrail işgal güçlerine doğrudan yardım etti.
İsrail işgal güçleri, gözetleme görüntülerinin işlenmesini ve potansiyel askeri hedeflerin seçilmesini hızlandırmak için yıllardır yapay zekadan faydalanıyor.
Filistin topraklarını 1948 yılından bu yana işgal eden İsrail, sadece geçtiğimiz 471 günde 50 bine yakın Gazzeliyi katletti, yüz binlerce kişiyi yaraladı ve milyonlarcasını yerinden etti.
ABD merkezli The Washington Post gazetesi, yayınladığı özel haberinde Google'ın İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu ortaya koydu.
The Post'un elde ettiği belgeler, Hamas güçlerinin 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonraki haftalarda, Google'ın İsrail Savunma Bakanlığı'ndan şirketin yapay zeka teknolojisine daha fazla erişim sağlanması yönündeki talepleri artırdığını gösteriyor.
Google'ın bulut bölümündeki projeleri ayrıntılı olarak açıklayan belgeler, İsrail bakanlığının, müşterilerin kendi verilerine yapay zeka algoritmaları uygulayabilmelerini sağlayan Vertex adlı bir Google hizmetinin kullanımını "acilen genişletmek istediğini" gösteriyor.
YAPAY ZEKAYA EK ERİŞİM TALEBİ
The Post'un aktardığına göre belgeler, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Google'ın yapay zeka (AI) teknolojisini nasıl kullanmayı planladığını veya askeri operasyonlara nasıl katkıda bulunabileceğini tam olarak belirtmiyor. Ancak 2024 ilkbahar ve yaz aylarına ait diğer belgeler, Google çalışanlarının işgal güçleri için yapay zeka teknolojisine ek erişim talep ettiğini gösteriyor.
Belgelere göre, o ayın sonlarında bir çalışan, belgeleri ve sesleri işlemek için kendi AI asistanını geliştirmek isteyen IDF için şirketin Gemini AI teknolojisine erişim talebinde bulundu.
GOOGLE REDDETTİĞİNİ İSRAİL İTİRAF ETTİ
Google daha önce İsrail hükümetiyle yapılan Nimbus sözleşmesinin "silahlar veya istihbarat servisleriyle ilgili son derece hassas, gizli veya askeri iş yüklerine yönelik olmadığını" iddia etmişti.
Konferansa ev sahipliği yapan İsrail medya kuruluşu People and Computers'ın bir makalesine göre, İsrail hükümetinin Ulusal Siber Direktörlüğü Genel Müdürü Gaby Portnoy, geçen yılın başlarında düzenlenen bir konferansta, Nimbus sözleşmesinin doğrudan muharebe uygulamalarına yardımcı olduğunu itiraf etmişti.
Portnoy, "Nimbus kamu bulutu sayesinde, çatışmalar sırasında olağanüstü şeyler oluyor, bunlar zaferde önemli rol oynuyor - ayrıntıya girmeyeceğim" dedi.
BİZZAT İSRAİLLİ YETKİLİLER SEÇMİŞ
The Post'un aktardığına göre Google, 2021'den bu yana İsrail hükümetinin önemli bir yüklenicisi konumunda. O tarihte Amazon ile birlikte Google, İsrailli yetkililer tarafından İsrail hükümet teknolojisinde kapsamlı yükseltmeler yapmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık Nimbus bulut bilişim sözleşmesi için seçilmişti.
Anlaşma, rakip şirketlerin İsrail'de veri merkezleri inşa etmesini ve hükümet departmanlarına bulut yazılımı ve depolama sağlamayı kabul etmesini içeriyordu. O zamanlar, İsrailli yetkililer anlaşmanın İsrail işgal güçleriyle çalışmayı içereceğini de belirtmişti.
GOOGLE'IN İKİ YÜZÜ: BİR YANDAN SOYKIRIMA DESTEK DİĞER YANDAN İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
İsrailişgal güçelrine açıkça yapay zeka desteği sağlayan Google, şirketin teknolojiyi insanlara zarar veren kullanımlara uygulamayacağını taahhüt eden sözde AI politikalarına sahip. Google'ın taahhüt ettiği İnsan hakları programı, şirketin ürünlerini ve politikalarını BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi gibi uluslararası standartlara uygunluk açısından incelediğini öne sürüyor.
100 VİCDANLI ÇALIŞANIN TALEBİ GÖRMEZDEN GELİNDİ
Geçtiğimiz yaz, vicdan sahibi 100'den fazla Google çalışanı, şirketin yöneticilerine ve insan hakları ekibinin üyelerine şirketin İsrail ordusuyla yaptığı çalışmaları gözden geçirmelerini isteyen bir e-posta gönderdi.
İşini korumak için isminin açıklanmaması koşuluyla The Post'a konuşan çalışan, taleplerin görmezden gelindiğini söyledi.
KATLİAMA YAAPY ZEKA DESTEĞİ: HABSORA
The Post'un daha önce yaptığı bir araştırmaya göre işgal güçleri, 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarına başladıktan sonra, komutanlara bombalamaları için binlerce insan ve altyapı hedefi sağlayan Habsora adlı bir yapay zeka aracı geliştirdi ve Gazze'deki soykırıma katkı sağladı.
Habsora, roketler veya tüneller gibi potansiyel askeri hedeflerin koordinatlarını oluşturmak için yakalanan iletişimler ve uydu görüntüleri gibi verileri analiz eden yüzlerce algoritmanın üzerine inşa edildi.
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