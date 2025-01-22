Soykırım ordusuna destek Google’dan! Belgeler bir bir ortaya çıktı Katliamlara böyle yardım etmişler!

İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde (Arşiv)

Belgelere göre, o ayın sonlarında bir çalışan, belgeleri ve sesleri işlemek için kendi AI asistanını geliştirmek isteyen IDF için şirketin Gemini AI teknolojisine erişim talebinde bulundu.

GOOGLE REDDETTİĞİNİ İSRAİL İTİRAF ETTİ

Google daha önce İsrail hükümetiyle yapılan Nimbus sözleşmesinin "silahlar veya istihbarat servisleriyle ilgili son derece hassas, gizli veya askeri iş yüklerine yönelik olmadığını" iddia etmişti.

Konferansa ev sahipliği yapan İsrail medya kuruluşu People and Computers'ın bir makalesine göre, İsrail hükümetinin Ulusal Siber Direktörlüğü Genel Müdürü Gaby Portnoy, geçen yılın başlarında düzenlenen bir konferansta, Nimbus sözleşmesinin doğrudan muharebe uygulamalarına yardımcı olduğunu itiraf etmişti.