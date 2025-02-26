602 Filistinli serbest kalacak! Gazze’de yarım kalan takas tamamlanıyor

Hamas ile İsrail arasındaki 7. tur takastan görüntü (EPA)

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.