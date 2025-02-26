Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılıyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü.

Rubio ve Sudani görüşmede, Irak'ın enerji bağımsızlığına kavuşması gerekliliği konusunda anlaştı ve Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılması için "hızlıca çalışılmasında" mutabakata vardı.

İkili, Irak'ta faaliyet gösteren ABD şirketlerinin ek yatırım çekebilmesi için sözleşme şartlarının yerine getirilmesi gerektiği konusunda da anlaştı.