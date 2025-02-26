26 Şubat 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 07:25
ABONE OL
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Endonezya'nın Sulawesi adasının kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), adanın kuzeyinde 10 kilometre derinlikte yerel saatle 06.55'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) depreme yönelik dev dalga uyarısı yapmadı.

Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör