Hamas’tan insanlık dersi! Serbest bırakılan İsraili esirden itiraflar: Mısır unu istedim onu bile getirdiler

Berger, İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, Gazze Şeridi'nde esir tutulduğu süreçte Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine aralarında Yahudilerin günlük dua kitabı sayılan Siddur kitabının da bulunduğu çeşitli eşyalar verdiğini belirtti.



Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine bu eşyaları dağıtmasından dolayı şaşırdıklarını ifade eden Berger, "Nasıl oldu bilmiyoruz ama bize dua kitabı da dahil olmak üzere bazı eşyalar getirdiler. Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı." dedi.