Fransa’da sapık cerrahtan skandal! 299 hastasına cinsel istismar uyguladı | Günlük tutmuş

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Polis tarafından Le Scouarnec'in evinde yapılan aramada, 300 binden fazla pornografik fotoğraf ve video ile muayeneleri sırasında işlediği suçlarla ilgili tuttuğu defterler bulundu.

Cerrah Le Scouarnec, 2020 yılında 2 yeğeni, bir hastası ve komşusuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.