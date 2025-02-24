Vatikan'dan Papa'nın sağlığına ilişkin flaş açıklama: Durumu kritik
Vatikan, Papa Francis'in 'kritik durumda' olduğunu ve böbrek yetmezliği çektiğini duyurdu.
Vatikan'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre Papa Francis'in durumunun kritik olduğu ve böbrek yetmezliği çektiği belirtildi.
Yetkililer yaptıkları açıklamada, kan testlerinin Papa Francis'in zatürre ve karmaşık bir akciğer enfeksiyonuyla mücadele ederken erken böbrek yetmezliği çektiğini gösterdiğini söyledi.
Papa'nın Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 11'inci gününe girerken, "Gece iyi geçti, Papa uyudu ve dinleniyor" denildi. Bu, papalık kariyeri boyunca hastanede kaldığı en uzun süre oldu.
Yetkililer, Pazar günü yaptıkları açıklamada, Papa'nın Cumartesi gecesinden bu yana herhangi bir solunum krizi geçirmediğini ancak kendisine yüksek miktarda oksijen takviyesi verildiğini ve durumunun hala kritik olduğunun değerlendirildiğini belirttiler.
HRİSTİYAN DÜNYASI YASTA: HASTANENİN ÖNÜNDE TOPLANIP DUA ETTİLER
Papa Francis'in durumunun ağırlaşmasının ardından onlarca kişi yattıığı Gemelli Hastanesi'nin önünde toplandı. Francis'in heykelinin olduğu hastane önünde dualar eden kalabalık, göz yaşlarına hakim olamadı ve mum yakarak çiçekler bıraktı.
KENDİSİNE BAKAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Papa, Pazar günü hastane yatağından doktorlara ve dünyanın dört bir yanından kendisine 'teselli duaları' gönderen insanlara teşekkür etti.
Papa, yaptığı açıklamada, "Gemelli Hastanesi'ndeki yatışımı güvenle sürdürüyorum, gerekli tedaviyi sürdürüyorum - dinlenmek de terapinin bir parçası!" ifadelerini kullandı.