Vatikan’dan Papa’nın sağlığına ilişkin flaş açıklama: Durumu kritik

Vatikan'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre Papa Francis'in durumunun kritik olduğu ve böbrek yetmezliği çektiği belirtildi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, kan testlerinin Papa Francis'in zatürre ve karmaşık bir akciğer enfeksiyonuyla mücadele ederken erken böbrek yetmezliği çektiğini gösterdiğini söyledi.

Papa'nın Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 11'inci gününe girerken, "Gece iyi geçti, Papa uyudu ve dinleniyor" denildi. Bu, papalık kariyeri boyunca hastanede kaldığı en uzun süre oldu.