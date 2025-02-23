Almanya tarihinin en kritik seçiminde! Musk'tan ortalığı karıştıracak paylaşım: Sandalyemden düşecek gibi oldum
Almanya'da bugün yapılan erken genel seçimler, ülkenin son yıllardaki en kritik seçimleri arasında gösteriliyor. Aşırı sağcı AfD’nin yükselişi, geleneksel merkez sağ ve sol partilerin gerilemesiyle siyasi dengeleri sarsarken, seçim sonuçlarına dair belirsizlik sürüyor. Peki, Musk'ın paylaşımıyla gündeme gelen AfD nasıl bu noktaya geldi? İşte partinin profili ve Türk adaylar için son durum...
Bugün sandık başına giden Almanya'da anketler, merkez sağdaki Hristiyan Demokratlar'ın (CDU/CSU) yüzde 27 oy oranıyla seçimlerden birinci parti çıkacağını öngörüyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 20 ile ikinci, Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 17 ile üçüncü ve Yeşiller yüzde 12 ile dördüncü sırada görünüyor.
Ancak seçimlerde asıl belirleyici olan, daha küçük partilerin oy oranları. Sol Parti, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) alacağı küçük oy farkları, siyasi denklemi tamamen değiştirebilir.
MUSK'IN TWEETİ ALMANYA'YI SALLADI: SANDALYEMDEN DÜŞECEK GİBİ OLDUM
TIME'ın seçim öncesinde yayınladığı habere göre, Elon Musk'ın attığı altı kelimelik tweet, AfD için "gökten gelen bir armağan" gibiydi: "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir."
Parti lideri Alice Weidel, ilk başta tweet'in gerçek olup olmadığını anlamaya çalıştı. Tekrar tekrar sayfasını yeniledi, kaynağı kontrol etti ve bir yardımcısına danıştı. Sonunda mesajın gerçek olduğuna emin olunca şunları söyledi: "Gerçekten sandalyemden düşecek gibi oldum.
"HER 5 ALMANDAN BİRİ AfD'YE OY VERECEK"
2013 yılında harcamaları kısmak, Almanya'nın sınırlarını kapatmak ve Avrupa Birliği'nden ayrılmak vaadiyle kurulan AfD, hiçbir zaman bu kadar güçlü bir destek almamıştı. Ancak bu seçimlerde anketler, her beş Alman seçmenden birinin AfD'ye oy vereceğini gösteriyor.
Öte yandan, birçok kişi bu yükselişin ülke için bir utanç kaynağı olduğunu düşünüyor.
AfD'NİN KARANLIK GEÇMİŞİ: NAZİLER TAMAMEN SUÇLU DEĞİLDİ
Almanya'nın istihbarat servisi, AfD'nin bazı kollarını aşırılıkçı gruplar olarak tanımlayarak gözetim altına aldı. Hatta Avrupa Parlamentosu'ndaki sağcı ittifaklar bile geçen yıl AfD'yi "fazla radikal" olduğu gerekçesiyle dışladı.
Parti yetkililerinin skandal açıklamaları da tartışma yaratmaya devam ediyor. Bir AfD yetkilisi, Nazi SS birlikleri için "Tamamen suçlu değillerdi" ifadesini kullanırken, bir diğeri Holokost'u "Alman tarihinin görkemli akışı içinde sadece bir kuş pisliği" olarak nitelendirdi.
TRUMP'TAN AfD'YE DESTEK: MÜNİH'TE GİZLİ GÖRÜŞME
Tüm bu skandallar, Trump yönetiminin AfD'ye yakınlık göstermesini engellemedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Avrupa turu kapsamında AfD lideri Alice Weidel ile Münih'te buluştu. Ancak AfD'nin siyasi çevrelerden dışlanmış olması nedeniyle, görüşme Münih Güvenlik Konferansı'nda değil, Westin Grand otelinin bodrum katında gerçekleşti.
Bu görüşme, Almanya'daki seçimlere dış müdahale olarak yorumlanırken, AfD anketlerde ikinci sıraya yükselmeye devam etti.
AfD VE TRUMP: AYNI ÖFKE ÜZERİNE KURULU
TIME'a göre, Trump yönetiminin AfD ile yakınlaşmasının nedeni oldukça basit: Her iki taraf da aynı öfkeyi besliyor.
Tıpkı Trump'ın "MAGA" hareketi gibi, AfD de "ulusal ihtişama dönüş" vaat ediyor. Liberal elitlerin eleştirilerine aldırmıyor, özür dilemeden, sert söylemlerle ilerliyor.
TÜRK ADAYLAR İÇİN KRİTİK SEÇİM
Seçimlerde, çoğunluğu SPD ve Yeşiller'den olmak üzere yaklaşık 50 Türkiye kökenli aday yarışıyor. Ancak milletvekili sayısının azalması ve SPD ile Yeşiller'in oy kaybı nedeniyle, seçilebilecek isimlerin 15 civarında kalması bekleniyor.
Öte yandan, Sol Parti ve BSW'nin barajı geçmesi halinde, Türkiye kökenli vekil sayısında artış yaşanabilir. AfD listelerinde ise iki Türkiye kökenli isim dikkat çekiyor:
Bilge Leyla (1981 doğumlu): Kendini "Hristiyan, bir anne ve gururlu bir Alman" olarak tanımlıyor.
Kerim Denis Erdem (1990 doğumlu): AfD içinde yükselmeye çalışan bir başka göçmen kökenli isim.
ALMANYA'DA BAŞBAKANLIK NASIL SEÇİLİYOR?
Almanya'da şansölye / başbakan dolaylı yoldan seçiliyor; seçmenler yeni parlamento üyelerini seçiyor, parlamento üyeleri de kendi aralarında oylama yaparak yeni şansölyeyi seçiyor.
Kazanan parti parlamentoda çoğunluğu sağlarsa veya mutlak çoğunlukla koalisyon hükümeti kurmayı başarırsa, adayı ülkenin bir sonraki şansölyesi oluyor.
Almanya, her vatandaşın iki oy kullandığı karma bir oylama sistemi kullanmakta. İlk oylarında, yerel bölgelerini temsil edecek belirli bir adayı seçerler. İkinci oylarında bir siyasi partiyi desteklerler ve partinin 630 sandalyeli parlamentodaki toplam temsilini belirlerler.
NE OLMUŞTU?
Şansölye Scholz'un SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan üç partili koalisyon hükümeti, bütçe, refah programları, iklim hedefleri ve yatırımlar için yeni borç alıp almama konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında çökmüştü.
Scholz, azınlık hükümetine liderlik etmek yerine, Almanya'nın acil zorluklarıyla başa çıkmak için güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu söyleyerek erken seçimleri tercih etmişti.
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