Almanya tarihinin en kritik seçiminde! Musk’tan ortalığı karıştıracak paylaşım: Sandalyemden düşecek gibi oldum

Bugün sandık başına giden Almanya'da anketler, merkez sağdaki Hristiyan Demokratlar'ın (CDU/CSU) yüzde 27 oy oranıyla seçimlerden birinci parti çıkacağını öngörüyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 20 ile ikinci, Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 17 ile üçüncü ve Yeşiller yüzde 12 ile dördüncü sırada görünüyor.

Ancak seçimlerde asıl belirleyici olan, daha küçük partilerin oy oranları. Sol Parti, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) alacağı küçük oy farkları, siyasi denklemi tamamen değiştirebilir.

MUSK'IN TWEETİ ALMANYA'YI SALLADI: SANDALYEMDEN DÜŞECEK GİBİ OLDUM

TIME'ın seçim öncesinde yayınladığı habere göre, Elon Musk'ın attığı altı kelimelik tweet, AfD için "gökten gelen bir armağan" gibiydi: "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir."