AB’den pes dedirten ikiyüzlülük: Bebek katilleri Brüksel’de ağırlanacak!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen (Arşiv)



İrlanda ve İspanya, bundan bir sene önce, Şubat 2024'te von der Leyen'e İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda talepte bulunmuştu. Eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu konuda çaba sarf etmiş ancak sonuç alamamıştı.

"İSRAİL'LE YEN BİR SAYFA"



Yeni Yüksek Temsilci Kallas ise 1 Aralık 2024'te görevi devralmasının ardından AB-İsrail Ortaklık Konseyini bir araya getireceğini duyurdu.



Yarınki toplantıda da başta İrlanda ve İspanya olmak üzere Slovenya, Belçika ve Malta gibi ülkelerin, 2. madde konusunu dile getirmesi, bazı üye ülkelerin ise İsrail'le ilişkilerin gerildiği Borrell döneminin ardından yeni bir sayfa açılmasını savunması bekleniyor.