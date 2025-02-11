Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'ye "ticaret savaşı" uyarısı: AB hep birlikte karşılık verecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz | Fotoğraf: AA

AB'nin kendisini kanıtlama dönemi içinde olduğunu savunan Scholz, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek. Dünyanın en büyük pazarı olarak 450 milyon nüfusuyla bunu yapabilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

Scholz, ancak vergiler ve karşı vergiler gibi "yanlış yoldan" kurtulmayı ümit ettiğini vurgulayarak, "Ticaret savaşları her zaman iki tarafın da refahına mal olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bir ticaret savaşı olmasa bile ABD, Çin ve dünyanın diğer gelişmekte olan bölgelerinden gelen zorlu rekabetin Alman ekonomisini baskı altında tutmaya devam edeceğini belirten Scholz, "Buna cevap dünkü reçetelerle olmaz." dedi.