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Peru'da katliam gibi olay! Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.02.2025 19:58 Güncelleme: 22.02.2025 19:59
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Peru’da katliam gibi olay! Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları yüzlerce itfaiyeci ve polisle devam ediyor.

Peru'nın Trujillo kentindeki Real Plaza alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yetkisi Gelqui Gomez yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını belirtti.

Çatının çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Enkaz altında kalanları arama çalışmaları yüzlerce itfaiyeci ve polisle devam ediyor.

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Peru’da katliam gibi olay! Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Peru’da katliam gibi olay! Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Peru’da katliam gibi olay! Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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