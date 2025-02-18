İşte Trump'ın milyon dolarlık Ukrayna planı! Yeni Versay mı? Belgeler ortaya çıktı Zelenskiy darda
2021 yılında başlayan Rusya Ukrayna savaşını sonlandırmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna planı ortaya çıktı. İngiletere merkezli The Telegraph'ın ulaştığı belgelere göre Kiev, limanlardan ve altyapıdan petrol ve gaza ve ülkenin daha büyük kaynak tabanına kadar her şeyi ABD'ye devretmek zorunda kalacak. İngiliz gazetesine göre anlaşmanın şartları İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'yaya imzalatılan Versay Anlaşması'ndan daha ağırken Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sadece iki seçeneği bulunuyor. İşte ayrıntılar...
Rusya Ukrayna savaşınısonlandırmak için kollarını sıvayan Donald Trump yönetimindeki heyet, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rus ekibiyle bir araya geldi.
Masada Ukrayna'nın ve savaş süresince Kiev'in hamiliğini üstlenen Avrupa'nın bulunmaması dikkat çekerken Washington'un savaşı nasıl bitireceği ve anlaşmanın nasıl sağlanacağı sorularına İngiltere merkezli The Telegraph'tan yanıt geldi.
The Telegraph'ın aktardığına göre Donald Trump'ın Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık "geri ödeme" talebi, ABD'nin ülkenin kritik mineralleri üzerindeki kontrolünün çok ötesine geçiyor. Limanlardan ve altyapıdan petrol ve gaza ve ülkenin daha büyük kaynak tabanına kadar her şeyi kapsıyor.
Bir hafta önce Voladimir Zelenskiy'nin ofisine gelen sözleşmenin şartları, yasal olarak Ukrayna'nın ABD tarafından ekonomik olarak sömürgeleştirilmesi anlamına geliyor. Bu, elde edilmesi mümkün olmayan bir tazminat yükü anlamına geliyor. Belge, Kiev'de dehşete ve paniğe neden oldu.
NEW YORK YASALARINA TABİ OLACAKTIR!
The Telegraph, "Ayrıcalıklı ve Gizli" ibareli ve 7 Şubat 2025 tarihli karar öncesi sözleşmenin taslağına ulaştı. Sözleşmede, ABD ve Ukrayna'nın, "savaştaki düşman tarafların Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmamasını" sağlamak için ortak bir yatırım fonu oluşturmaları gerektiği belirtiliyor.
Anlaşma, "maden kaynakları, petrol ve gaz kaynakları, limanlar, diğer altyapı (anlaşıldığı üzere)" dahil olmak üzere "Ukrayna kaynaklarıyla ilişkili ekonomik değeri" kapsıyor ve başka nelerin kapsanabileceği belirsizliğini koruyor. "Bu anlaşma, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın New York yasalarına tabi olacaktır" diyor.
"ÖNCE BİZE ÖDE SONRA ÇOCUKLARINI BESLE"
ABD, Ukrayna'nın kaynak çıkarımından elde ettiği sürekli gelirlerin yüzde 50'sini ve gelecekteki kaynakların ticarileştirilmesi için "üçüncü taraflara verilen tüm yeni lisansların" finansal değerinin yüzde 50'sini alacak. Bu gelirler üzerinde ABD lehine bir "ipotek" olacak. Görüşmelere yakın bir kaynağa göre, "Bu madde, 'Önce bize öde, sonra çocuklarını besle' anlamına geliyor."
ABD'NİN "ÖNCELİK HAKKI" OLACAK
Ayrıca, "tüm gelecekteki lisanslar için, ABD'nin ihraç edilebilir mineralleri satın alma hakkı önceliği olacak" ifadesi yer alıyor. Washington, egemenlik dokunulmazlığına sahip olacak ve Ukrayna'nın çoğu emtia ve kaynak ekonomisi üzerinde neredeyse tam kontrol sahibi olacak.
Fon, "tüm gelecekteki lisansların ve projelerin yöntemi, seçim kriterleri, şartları ve koşulları" üzerinde tek yetkiye sahip olacak. Bu şekilde devam eden birçok madde bulunuyor.
The Telegraph'a göre bu maddeler ABD Dışişleri veya Ticaret Bakanlıkları tarafından değil, özel avukatlar tarafından yazılmışa benziyor.
ZELENSKIY PEŞKEŞ ÇEKMİŞTİ
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Eylül ayında Trump Tower'a yaptığı bir ziyaret sırasında ABD'ye, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri ve kritik mineralleri üzerinde doğrudan bir pay verilmesi fikrini önermişti. Amacı, silah teslimatlarının devamını sağlamak için yolu açmaktı.
Bunun, ABD şirketlerinin sahada operasyonlar başlatmalarına yol açacağını ve Vladimir Putin'i tekrar saldırmaktan caydıracak siyasi bir tuzak yaratacağını hesaplamıştı.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINI KAYBEDEN NAZİ ALMANYA'SINA YAPILMADI: YENİ VERSAY
The Telegraph'ın aktardığına göre Zelenkiy, böyle bir anlkaşma ile karşılaşmayı beklemiyordu ve bunlar, 1945'teki yenilgilerinden sonra Almanya ve Japonya'ya uygulanan mali cezalardan daha kötü.
Bu taslak kabul edilirse Trump'ın talepleri, Versay Antlaşması'nda Almanya'ya dayatılan ve daha sonra 1921'deki Londra Konferansı ve 1924'teki Dawes Planı ile azaltılan tazminatlardan daha yüksek bir Ukrayna Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) payına denk gelecek. Aynı zamanda, Rusya'yı da savaşın kayıplarından tamamen kurtaracak.
TRUMP: BEN PARAMI GERİ İSTİYORUM
Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın "esasen" 500 milyar doları teslim etmeyi kabul ettiğini söylemişti:
"Nadir topraklar, petrol ve gaz, diğer kaynaklar açısından son derece değerli bir araziye sahipler."
Ukrayna'nın bu şartları kabul etmemesi durumunda, ülkenin Putin'e sunulacağını savunmuştu.
"Bir anlaşma yapabilirler, yapmayabilirler. Bir gün Rusya'nın bir parçası olabilirler ya da olmayabilirler. Ama ben bu parayı geri istiyorum."
GERİ ÖDENMESİ GEREKEN KİRALIK PARALAR...
Trump, ABD'nin şimdiye kadar savaşa 300 milyar dolar harcadığını belirterek, bundan fazlasını vermenin "aptallık" olacağını ifade etmişti.
Aslında, Kongre tarafından kabul edilen beş paket toplamda 175 milyar dolara denk geliyor ve bunun 70 milyar doları ABD'de silah üretimine harcandı. Bazı kısımlar insani yardımlar şeklinde verilmiş olsa da, çoğu geri ödenmesi gereken kiralık paralar...
ZELENKIY'NİN İKİ SEÇENEĞİ
The Telegrapgh'tan Ambrose Evans-Pritchard'a göre Zelenskiy, Putin'in Ukrayna'ya yönelik askeri ihlali ile kendi müttefikinin -ABD'nin- Ukrayna'ya yönelik ekonomik ihlali arasında seçim yapmak zorunda.