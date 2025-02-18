The Telegraph ekran görüntüsü

The Telegraph'ın aktardığına göre Donald Trump'ın Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık "geri ödeme" talebi, ABD'nin ülkenin kritik mineralleri üzerindeki kontrolünün çok ötesine geçiyor. Limanlardan ve altyapıdan petrol ve gaza ve ülkenin daha büyük kaynak tabanına kadar her şeyi kapsıyor.

Bir hafta önce Voladimir Zelenskiy'nin ofisine gelen sözleşmenin şartları, yasal olarak Ukrayna'nın ABD tarafından ekonomik olarak sömürgeleştirilmesi anlamına geliyor. Bu, elde edilmesi mümkün olmayan bir tazminat yükü anlamına geliyor. Belge, Kiev'de dehşete ve paniğe neden oldu.