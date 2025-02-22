Başkan Erdoğan bizzat seçti! Şam’daki Emevi Camii’ne Türkiye’den üretilen halılar serildi

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Halıların döşeme işlemi gerçekleştiren Türk şirket Asalet Halı'nın yetkilisi Adnan Meşleh, "Türkiye'de tasarım ve renkler seçildi, biz de bu halıları Türkiye'den Suriye'ye getirdik. Yolculuk sorunsuz ve kolay geçti. Bu halılar en kaliteli iplikler ve doğal yün kullanılarak üretildi. Her metrekare halı 5 kilogram ağırlığında ve caminin tamamını kaplayacak şekilde 5 bin metrekare halı satın alındı" açıklamasını yaptı.