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Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması! Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.02.2025 01:56 Güncelleme: 22.02.2025 02:00
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Emevi Camii’nde bakım ve onarım çalışması! Türkiye’den getirilen yeni halılar yerleştirilecek

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları başladı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

Tarihi ve dini önemiyle bilinen caminin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar kaldırıldı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Şam Ulu Cami şeklinde de tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Emevi Camisi, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur.

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Emevi Camii’nde bakım ve onarım çalışması! Türkiye’den getirilen yeni halılar yerleştirilecek Emevi Camii’nde bakım ve onarım çalışması! Türkiye’den getirilen yeni halılar yerleştirilecek Emevi Camii’nde bakım ve onarım çalışması! Türkiye’den getirilen yeni halılar yerleştirilecek

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