10 Ocak 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Şam Emevi Camii'nde izdiham! 3 kişi can verdi

Şam Emevi Camii'nde izdiham! 3 kişi can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 13:35 Güncelleme: 10.01.2025 14:30
ABONE OL
Şam Emevi Camii’nde izdiham! 3 kişi can verdi

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii'nde cuma namazı izdihamı yaşandı. Çıkan kargaşada ezilmeye bağlı olarak 3 kişi yaşamını yitirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, üzücü hadisenin perde arkasını anlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılınırken izdiham yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu dile getirildi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Emevi Camii'ndeki izdihamda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu izdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı meydana geldiğini belirtildi. Hayatını kaybedenlerin de o noktada yer aldığı öğrenildi.

ŞAM EMEVİ CAMİİ'NDE İZDİHAM! 3 KİŞİ CAN VERDİ

Kapının giriş kısmındaki yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ağır yaralı olanlar ise hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen vatandaşların kontrollü bir şekilde içeri alınmasından sonra namaza başlandı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör