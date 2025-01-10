Şam Emevi Camii'nde izdiham! 3 kişi can verdi
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii'nde cuma namazı izdihamı yaşandı. Çıkan kargaşada ezilmeye bağlı olarak 3 kişi yaşamını yitirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, üzücü hadisenin perde arkasını anlattı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılınırken izdiham yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu dile getirildi.
1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Emevi Camii'ndeki izdihamda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu izdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı meydana geldiğini belirtildi. Hayatını kaybedenlerin de o noktada yer aldığı öğrenildi.
Kapının giriş kısmındaki yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ağır yaralı olanlar ise hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen vatandaşların kontrollü bir şekilde içeri alınmasından sonra namaza başlandı.