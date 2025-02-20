Filistin’den İsviçre’ye çağrı: UNRWA’ya mali desteğini durdurma kararından vazgeçin

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'nin UNRWA'ya mali desteği durdurmasının Filistinli mültecilere yönelik yardım programını doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu.

İsviçre'nin mali desteği durdurması halinde halihazırda mali zorluklar yaşayan UNRWA'nın 2025 yılı mali bütçesindeki açığın daha da büyüyeceğinin altını çizen Ebu Huli, İsviçre'den bu karardan vazgeçmesini istedi.

Ebu Huli, İsviçre'nin UNRWA'ya mali desteğini durdurması için bir gerekçe olmadığını belirtti.

İsviçre, birkaç gün önce UNRWA'ya mali desteğini durdurma kararını duyurmuştu.

İSRAİL'İN UNRWA'YA YÖNELİK YASAKLAMA KARARI

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.