ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy'e açık tehdit! "Diktatör seçime gitmezse ülkesini kaybedecek"

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Trump ayrıca, Zelenskiy'i ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." yorumunu yaptı.

Zelenski, ABD-Rusya görüşmelerine çekimser yaklaşmış ve Ukrayna'nın içinde olmadığı bir mutabakatı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi savaşı bitirmemekle suçlamıştı. Zelenski ise ABD hükümetinin "Rus lider Putin'in izolasyondan çıkmasına yardımcı olduğunu" savunmuştu.