İsrail askerinden şok itiraf! 80 yaşındaki Filistinli çift sokak ortasında infaz edildi | Boyunlarına patlatıcı takıp 8 saat bekletmişler...

İsrail'in Gazze'deki saldırıları her geçen gün daha fazla sivilin ölümüne yol açarken, yeni bir savaş suçu daha ortaya çıktı. İsrail ordusunda görev yapan bir asker, 80 yaşındaki bir Filistinlinin boynuna patlayıcı bağlanarak canlı kalkan olarak kullanıldığını itiraf etti.

ASKERİN İTİRAFI: "ÖNCE O ÖLSEYDİ DAHA İYİ OLURDU"

İsrail askerinin ifadesine göre, yaşlı adam askerlerin önüne sürülerek bubi tuzaklarını aktif hale getirmek için kullanıldı. İsrail askeri, "Her eve bizden önce o girdi. Eğer bubi tuzağı varsa, bizim yerimize o ölürdü" diyerek insanlık dışı uygulamayı anlattı.