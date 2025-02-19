İsrail askerinden şok itiraf! 80 yaşındaki Filistinli çift sokak ortasında infaz edildi | Boyunlarına patlatıcı takıp 8 saat bekletmişler...
İsrail’in Gazze’deki insanlık suçları giderek daha da vahşileşiyor. Kan donduran yeni bir itiraf ortaya çıktı: İsrail askerleri, 80 yaşındaki bir Filistinlinin boynuna patlayıcı takıp canlı kalkan olarak kullandı. Yaşlı adam ve eşi, sekiz saat boyunca askerlerin önünde yürümeye zorlandıktan sonra sokak ortasında infaz edildi. İsrail askerinin itirafları, bölgede işlenen savaş suçlarının boyutunu gözler önüne serdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları her geçen gün daha fazla sivilin ölümüne yol açarken, yeni bir savaş suçu daha ortaya çıktı. İsrail ordusunda görev yapan bir asker, 80 yaşındaki bir Filistinlinin boynuna patlayıcı bağlanarak canlı kalkan olarak kullanıldığını itiraf etti.
ASKERİN İTİRAFI: "ÖNCE O ÖLSEYDİ DAHA İYİ OLURDU"
İsrail askerinin ifadesine göre, yaşlı adam askerlerin önüne sürülerek bubi tuzaklarını aktif hale getirmek için kullanıldı. İsrail askeri, "Her eve bizden önce o girdi. Eğer bubi tuzağı varsa, bizim yerimize o ölürdü" diyerek insanlık dışı uygulamayı anlattı.
SEKİZ SAAT BOYUNCA CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDI
Yaşlı Filistinli ve eşi, İsrail askerleri tarafından tam sekiz saat boyunca ön safta yürümeye zorlandı. Askerler, yaşlı adamın kaçması halinde boynundaki patlayıcıyı infilak ettirmekle tehdit etti.
SOKAK ORTASINDA İNFAZ EDİLDİLER
Sekiz saat süren işkencenin ardından, 80 yaşındaki Filistinli ve eşi İsrail askerleri tarafından sokak ortasında vurularak infaz edildi. Kan donduran olay, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ
Uluslararası toplum, İsrail'in sivil halka yönelik vahşi saldırılarına karşı sert tepki göstermeye devam ediyor. İnsan hakları örgütleri, Gazze'de yaşanan bu insanlık suçlarının derhal soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.
Filistinli sivillerin can güvenliği her geçen gün daha fazla tehdit altına girerken, uluslararası toplumun bu vahşete karşı harekete geçmesi çağrıları artıyor.