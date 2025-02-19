Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesi dünya basınında: Karabağ gibi Ukrayna'yı da kurtarır mı?
Rusya Ukrayna savaşına ilişkin çözüm müzakereleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ve Fransa'nın başkenti Paris'te konuşulurken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, soluğu Ankara'da aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la 3.5 saat görüşmesinin ardından yapılan basın açıklaması dünya basınında da yer buldu. Gazeteler Ankara'daki kritik zirveyi detaylandırdıkları haberlerinde Başkan Erdoğan'ın 'Ülkemiz barış görüşmelerine ideal bir ev sahibi olur' açıklamasını ön plana çıkardı.
Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşen ABD ve Rus heyeti, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.
Avrupalı liderler, geçtiğimiz salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te acil Güvenlik Zirvesi düzenlerken her ikisi toplantıda da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yer almaması dikkat çekti.
Avrupalı liderler, Ukrayna'ya "barış gücü" gönderme tartışmalarında ihtilafa düşerken Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Zelenskiy Ukrayna'nın davet edilmediği bir masadan çıkan hiçbir kararı dikkate almayacaklarını ifade etti ve yarın gideceği Suudi Arabistan ziyaretini ertelediğini duyurdu.
ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Riyad'da toplantının yapıldığı aynı saatlerde Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğuydu. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Zelenskiy "Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik" dedi ve Riyad'daki müzakere masasında Ukrayna ile Türkiye'nin de olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
"Türkiye toprak bütünlüğümüz konusunda her zaman çok ilkeli. Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız. Bu müzakereler başarılı olursa bu garantiler bu ülkelerin katılımı ile gerçekleşecek. Sayın Erdoğan'a bu anlamda minnettarım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin bugüne kadar savaşı bitirmek için attığı adımlara dikkat çekti ve "Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır."
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DÜNYA BASININDA
Ankara'daki zirve ve Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamaları bugün dünya basının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
AFP'DEN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİSİNE VURGU
AFP haber ajansı NATO üyesi Türkiye'nin savaş halindeki Karadeniz komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştığını vurgulayarak "Ankara, Ukrayna'ya insansız hava araçları sağladı, Batı öncülüğündeki ülkelerin Moskova'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçındı. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında da çok sayıda tutuklu takasında arabuluculuk yaptı, bu takaslarla devam eden çatışmalara rağmen yüzlerce tutuklunun evlerine dönmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.
AFP ayrıca Başkan Erdoğan'ın savaşın başından beri kendini iki ülke arasında önemli bir arabulucu ve olası bir barış elçisi olarak konumlandırdığını belirtti.
UKRAYNA MERKEZLİ KANAL 24: AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'INI KURTARMIŞTI...
Ukrayna'nın önde gelen haber kanallarında Kanal 24, "ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'da Rus heyetiyle görüşürken, gerçek ve adil bir barış isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'yi ziyaret etmeyi seçti. Bayraktar TB2'lerle Ukrayna'daki savaşın kaderini değiştiren Türkiye'nin Kiev'e güvenlik garantileri vermesine ihtiyacımız var. Türkiye, Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmasını sağlamıştı. Ukrayna'nın Ankara'nın desteğine ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.
AL MONITOR: EN UYGUN ÜLKE TÜRKİYE
Al Monitor de Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için en uygun ülkenin Türkiye olduğunu belirttiğini vurguladı ve "Ankara, Ukrayna ile Rusya arasındaki tarafsızlık politikasının bir parçası olarak Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etti ve Rus donanma gemilerine Türk Boğazlarını kapatarak, onların Karadeniz'e girip çıkmasını engelledi. Ankara ayrıca İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bir dizi doğrudan barış görüşmesine ev sahipliği yaptı" diye yazdı.
EURONEWS: İDEAL EV SAHİBİ TÜRKİYE
EuroNews Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretini detaylandırdığı haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı diplomatik girişimin, Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüştüğünü vurguladı ve Türkiye'nin, geçmişteki arabuluculuk girişimleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin barış görüşmeleri için "ideal ev sahibi" olabileceğini belirtti" ifadelerini kullandı.
MEE: ERDOĞAN DESTEKLEDİ, WASHINGTON DIŞLADI
Orta Doğu'nun önde gelen haber sitelerinden İngiltere merkezli Middle East Eye, (MEE) "Erdoğan, Ankara'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğini ve barış için katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Washington ise Kiev'i Rusya ile görüşmelerden dışladı." ifadelerine yer verdi.
Haberde Erdoğan'ın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını tamamen desteklediğini ve bunların bölgedeki kalıcı barış için vazgeçilmez şartlar olduğunu" vurguladığı belirtilirken "Erdoğan ayrıca Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya ve bir anlaşmaya varılması için çaba göstermeye açık olduğunu belirtti" denildi.
KYIV INDEPENDENT: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK
Kyiv Independent gazetesi Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini bir kez daha dile getirdiğini yazdı ve Erdoğan'ın "Müzakerelerin tamamlanması ve sürdürülebilir barışın sağlanması için her türlü desteği sağlayacağımızı vurguladım. Bu savaş sona ermeli.Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır." açıklamalarını ön plana çıkardı.
ŞEMSİYELİ FOTOĞRAF ÖN SAYFADA
Birinci sayfasında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde çekilen fotoğrafına yer veren İtalyan Corriere Della Sera gazetesi ön sayfada Erdoğan'ın misafirine şemsiye tuttuğu fotoğrafın altına "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan (70), Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'yi (47) yağmurdan koruyor" notu düştü ve iç sayfada da "Zelenskiy, Erdoğan'ın desteğini arıyor: Ukrayna liderinin öfkesi" başlığını attı.
TIMES OF ISRAEL: TÜRKİYE'NİN İDEAL EV SAHİBİ OLACAĞINI SÖYLEDİ
Times of Israel gazetesi ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık üç yıldır devam eden anlaşmazlığı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin ideal ev sahibi olacağını söyledi." açıklamasını okurları ile paylaştı.