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AFP ayrıca Başkan Erdoğan'ın savaşın başından beri kendini iki ülke arasında önemli bir arabulucu ve olası bir barış elçisi olarak konumlandırdığını belirtti.

UKRAYNA MERKEZLİ KANAL 24: AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'INI KURTARMIŞTI...

Ukrayna'nın önde gelen haber kanallarında Kanal 24, "ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'da Rus heyetiyle görüşürken, gerçek ve adil bir barış isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'yi ziyaret etmeyi seçti. Bayraktar TB2'lerle Ukrayna'daki savaşın kaderini değiştiren Türkiye'nin Kiev'e güvenlik garantileri vermesine ihtiyacımız var. Türkiye, Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmasını sağlamıştı. Ukrayna'nın Ankara'nın desteğine ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

AL MONITOR: EN UYGUN ÜLKE TÜRKİYE

Al Monitor de Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için en uygun ülkenin Türkiye olduğunu belirttiğini vurguladı ve "Ankara, Ukrayna ile Rusya arasındaki tarafsızlık politikasının bir parçası olarak Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etti ve Rus donanma gemilerine Türk Boğazlarını kapatarak, onların Karadeniz'e girip çıkmasını engelledi. Ankara ayrıca İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bir dizi doğrudan barış görüşmesine ev sahipliği yaptı" diye yazdı.