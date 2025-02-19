Uzayda mahsur kalan NASA astronotları için tarih verildi

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Musk, NASA astronotlarının uzayda siyasi nedenlerle Joe Biden yönetimi tarafından bilinçli olarak bırakıldığını savunarak onları kurtarma operasyonu için operasyon hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyledi.

Musk, "Rehavete kapılmak istemiyoruz ama astronotları uzay istasyonundan daha önce birçok kez ve her zaman başarıyla geri getirdik. Sanırım dört hafta içinde (kurtarma) uçuşunu yapacağız. Ama son derece temkinli devam etmek zorundayız." yorumunu yaptı.