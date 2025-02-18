Paris Güvenlik Zirvesi’nde Ukrayna krizi! Anlaşamadılar! Scholz erken ayrıldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer (AFP)

Söz konusu olan şeyin sadece Ukrayna'nın geleceği değil bir bütün olarak Avrupa'nın varoluş meselesi olduğunu ifade eden Starmer, "Putin'i daha fazla saldırganlıktan alıkoyacak tek şey, Ukrayna'nın egemenliğini muhafaza eden kalıcı bir barış olacaktır." dedi.

Starmer, "Ukrayna konusunda sürecin çok erken aşamasındayız. Avrupa üzerine düşen rolü oynamalı. Kalıcı bir barış sağlanırsa, İngiltere güçlerini diğer ülkelerle birlikte sahada görevlendirmeyi düşünmeye hazırım. Ancak bir ABD güvencesi olmalı. Çünkü, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaktan etkili bir şekilde caydırmanın tek yolu, ABD'nin sağlayacağı bir güvenlik garantisidir." ifadelerine yer verdi.