Paris Güvenlik Zirvesi'nde Ukrayna krizi! Anlaşamadılar! Scholz erken ayrıldı
ABD'nin Rusya Ukrayna savaşına yönelik attığı barış adımlarında Avrupa'yı adeta saf dışı bırakması, kıtada paniğe yol açmış ve ülke liderleri, Paris'teki acil Güvenlik Zirvesi'nde toplanmıştı. Geniş ölçüde Kiev'deki son gelişmelerin konuşulduğu masada Ukrayna'ya asker gönderme tartışmaları krize yol açtı. İngiltere'nin teklifine karşı çıkan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un toplantıdan erken ayrıldığı iddia ediliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde Elysée Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Snchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı.
The Telegraph'ın haberine göre İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderme teklifine Almanya'dan sert tepki geldi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, bu öneri nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden liderler toplantısının erken saatlerinde ayrılmak zorunda kaldı.
Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Scholz, Ukrayna'ya Avrupa barış gücü göndermeyi tartışmanın "tamamen gereksiz" ve "son derece hatalı" olduğunu vurguladı.
"SİNİRLERİM BOZULUYOR"
Savaşın sürdüğü bir dönemde böyle bir adımın atılmasının söz konusu olamayacağını belirten Scholz, "Bu tartışmalar hem zamansız hem de yanlıştır. Bu konuda sinirlerim bozuluyor, bunu açıkça ifade etmek isterim." dedi.
Ukrayna'nın onayı olmadan ve henüz gerçekleşmemiş barış görüşmelerinin sonucunu bilmeden yapılan bu tartışmaların son derece uygunsuz olduğunu dile getiren Scholz, "Sonucun ne olacağını bilemeyiz" ifadesini kullandı.
STARMER: RUSYA'YI ALIKOYACAK TEK ŞEY...
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yeniden saldırmasını engellemek için ABD tarafından güvence sağlanması gerektiğini söyledi.
Söz konusu olan şeyin sadece Ukrayna'nın geleceği değil bir bütün olarak Avrupa'nın varoluş meselesi olduğunu ifade eden Starmer, "Putin'i daha fazla saldırganlıktan alıkoyacak tek şey, Ukrayna'nın egemenliğini muhafaza eden kalıcı bir barış olacaktır." dedi.
Starmer, "Ukrayna konusunda sürecin çok erken aşamasındayız. Avrupa üzerine düşen rolü oynamalı. Kalıcı bir barış sağlanırsa, İngiltere güçlerini diğer ülkelerle birlikte sahada görevlendirmeyi düşünmeye hazırım. Ancak bir ABD güvencesi olmalı. Çünkü, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaktan etkili bir şekilde caydırmanın tek yolu, ABD'nin sağlayacağı bir güvenlik garantisidir." ifadelerine yer verdi.
YANITLANMASI GEREKEN ÇOK SORU VAR...
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya asker gönderme kararının netleştirilmeden önce birçok önemli sorunun yanıtlanması gerektiğini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, "Ukrayna'ya Polonya askerlerinin gönderilmesi konusunda bir planım yok" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, İngiltere ve İsveç, Ukrayna'ya asker gönderilmesini desteklerken, İspanya, Paris zirvesi öncesinde bu konuda şüpheci bir tutum sergilemişti.
Financial Times'ın aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği'nin ABD askerlerine ve silahlarına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ortak borçlanma önerisinde bulundu, ancak Almanya ve Hollanda buna karşı çıktı.
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