Kuzey Kore’den ABD’ye sert tepki: Aptal bir macera istemiyoruz

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"NÜKLEER SİLAHLARIMIZ ÖZ SAVUNMA ARACI OLMAYI SÜRDÜRECEK"



ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununun kökenini ve varlığını 30 yıldır göz ardı ettiği iddia edilen açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin düşmanca tehditleri var olduğu sürece, Kuzey Kore'nin nükleer silahları barışı ve egemenliği koruma görevini üstlenen bir öz savunma aracı olmayı sürdürecektir" denildi. ABD'nin baskılarının Pyongyang'ın stratejik gücünü daha da geliştirmesine yol açacağı uyarısında bulunulan açıklamada, "Devlet başkanımız tarafından belirlenen nükleer gücü geliştirme politikasına sıkı sıkıya bağlı kalacak ve tüm siyasi ve askeri araçları kullanarak ABD ve müttefiklerinden gelen tehdit ve şantajları caydıracağız" ifadeleri kullanıldı.