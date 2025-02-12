Kuzey Kore’den Trump’a Gazze tepkisi: Egemenliği ihlal etmekten vazgeçin | Kanlı siyaset: Gasp yoluyla hayatta kalma geleneği...

Donald Trump - Katil Netanyahu | Fotoğraf: REUTERS

TRUMP'A GAZZE TEPKİSİ

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamada, Trump'ın Gazze hakkındaki ifadeleri yüzünden "dünyanın kaynadığı" belirtilerek, "Gazze'de kan ve gözyaşının dinmediği, kırılgan barış konusunda endişelerin arttığı bir zamanda tüm dünya Filistinlilerin barış ve istikrarlı bir yaşam umutlarını ayaklar altına alan bu çirkin açıklamalar karşısında şoke oldu" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın söylemlerinin sadece Filistin, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri değil, ABD'nin Batılı müttefikleri tarafından dahi "Gazzelileri zorla topraklarından kovma" girişimi olarak görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "ABD'nin başından beri sahip olduğu katliam ve gasp yoluyla hayatta kalma geleneği ve dünya egemenliğine yönelik saldırgan hırsları, sadece geçmişte tarih tarafından değil, bugün Gazze'de de kanıtlanmıştır" denildi.