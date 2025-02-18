Dünya Riyad’daki ABD Rusya Zirvesi’ne kilitlendi! Masada Ukrayna var! Görüşme başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı YAuri Uşakov (AA)

Haberde, Uşakov'un "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." dediği aktarıldı.

İLK TEMAS

Reuters'ın aktardığına göre toplantı, Trump'ın göreve gelmesinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşiyor ve Başkan Joe Biden yönetimindeki Washington'ın, Rusya'nın savaşı sona erdirmek konusunda ciddi olmadığı sonucuna vararak kamuoyuyla temaslardan kaçınan tutumundan önemli ölçüde uzaklaştığını gösteriyor.

Ukrayna, Kiev'in davet edilmediği görüşmelerde kendi adına herhangi bir anlaşma yapılamayacağını söylüyor.