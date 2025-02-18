Dünya Riyad'daki ABD Rusya Zirvesi'ne kilitlendi! Masada Ukrayna var! Görüşme başladı
Riyad'da gerçekleşen ABD-Rusya Zirvesi'inden ilk görüntüler gelmeye başladı. Tüm Amerika Rusya ilişki yelpazesini değiştireceği belirtilen masada en önemli konulardan birinin Ukrayna olduğu biliniyor. Ayrıca görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de görüşme gerçekleştirmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Gelen son dakika bilgisine göre görüşme başladı. İşte ayrıntılar...
Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir zirveye zemin hazırlaması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile Riyad'da buluştu.
RUSYA TAKIMI RİYAD'DA
Rusya'nın resmi kanalı Russia Today haberinde, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov liderliğindeki Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Riyad'a ulaştı." ifadesine yer verildi.
Haberde, Uşakov'un "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." dediği aktarıldı.
İLK TEMAS
Reuters'ın aktardığına göre toplantı, Trump'ın göreve gelmesinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşiyor ve Başkan Joe Biden yönetimindeki Washington'ın, Rusya'nın savaşı sona erdirmek konusunda ciddi olmadığı sonucuna vararak kamuoyuyla temaslardan kaçınan tutumundan önemli ölçüde uzaklaştığını gösteriyor.
Ukrayna, Kiev'in davet edilmediği görüşmelerde kendi adına herhangi bir anlaşma yapılamayacağını söylüyor.
MASADA AVRUPA OLACAK MI?
Görüşmeler, Avrupa liderlerinin geçen hafta Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump'ın acil görüşmeler için yaptığı baskının ardından ortak bir strateji üzerinde anlaşmak üzere pazartesi günü Paris'te acil bir zirve için bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.
Avrupa liderleri, savunmaya daha fazla yatırım yapacaklarını ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamada öncülük edeceklerini söylemişti.
"İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ TÜM YELPAZEYİ KAPSAYACAK"
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, Putin ile Başkan Trump arasında, ilk adımın mümkün olup olmadığı, çıkarların ne olduğu ve bunun yönetilebilir olup olmadığı konusunda yapılan ilk görüşmenin bir devamı niteliğindedir" dedi.
Kremlin ise görüşmelerin "Rusya-ABD ilişkilerinin tüm yelpazesini" kapsayacağını, ayrıca Ukrayna konusunda olası bir çözüme yönelik görüşmelere ve iki başkan arasında bir görüşme yapılmasına hazırlık yapılacağını ileri sürdü.
Rusya, Lavrov ile Rubio'nun cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret ve yatırıma yönelik engellerin kaldırılması konusunu ele aldıklarını bildirdi.
RUSYA'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ ABD'YE JEST
ABD merkezli The New York Times'ın aktardığına göre Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 28 yaşındaki ABD vatandaşı Wayne Byers'i serbest bıraktı.
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