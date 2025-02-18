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İsrail Trump'ın skandal planı için düğmeye bastı! Özel yönetim birimi kurulacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 08:48 Güncelleme: 18.02.2025 08:56
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İsrail Trump’ın skandal planı için düğmeye bastı! Özel yönetim birimi kurulacak

İşgalci İsrail, 471 gün soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi için ABDS Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze'yi tehcir etme planına sarıldı. İsrail basınında yer alan habere göre Savnuma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı bilgisi verildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (Arşiv)İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (Arşiv)

Söz konusu planın, "Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği" kaydedildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (AA)

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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