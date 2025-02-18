İsrail Trump’ın skandal planı için düğmeye bastı! Özel yönetim birimi kurulacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (AA)



Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.



Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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