Kuzey Kore ile ABD hattı gergin! Trump’a uyarı: Kendi başlattığın yangında yanma

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un (AA)

Geçici Güney Kore yönetiminin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasının ardından dahi Kuzey Kore hakkında "ezici güçle cezalandırma" ve "ağır bedel ödetme" gibi söylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Daha vahim olanı ise, çatışmacı ve pervasız söylemlerle birlikte silahlanma hamlelerinin yapılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

"DEVLET BAŞKANI SANIĞA DÖNÜŞEN ÜLKE"

Güney Kore'nin ABD ile savunma işbirliğini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Seul yönetiminin Pyongyang'a karşı saldırı kabiliyetini artırmak amacıyla ABD'den helikopter satın almayı planladığı belirtildi. "Devlet başkanı sanığa dönüşen, iktidar kavgası yaşanan ve var olma mücadelesi veren kukla Güney Kore'nin ordusunun ısrarla Kuzey Kore'yi hedef alan çatışma hamlelerine başvurması önemlidir" denilen açıklamada, "ABD'nin kukla Güney Kore'nin ordusuna ilham verme rolünü üstlendiği gün gibi ortadadır" ifadelerine yer verildi.