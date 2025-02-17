Kremlin'den flaş açıklama! ABD'li yetkililerle bir araya gelecekler! Tarih verildi
Rusya Ukrayna savaşını bitirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün Rus yetkililerile teması sağlamaları için Suudi Arabistan'a ziyarette bulunmuştu. Associated France Press (AFP) haber ajansının paylaştığı bilgilere göre Rubio yarın Riyad'ta Rus mevkidaşıyla bir araya gelecek.
Kremlin sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya-ABD görüşmesinin Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini duyurdu.
Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Dmitriy Peskov, Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Danışmanı Yuri Uşakov'un başkanlık edeceğini bildirdi.
RUS-AMERİKAN İLİŞKİLERİ YENİDEN KURULACAK
Peskov, "Bugün, Başkan (Vladimir) Putin adına Dışişleri Bakanı Lavrov ve Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov Riyad'a uçuyor. Salı günü Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya gelmeleri bekleniyor, görüşmelerin odak noktası öncelikle Rus-Amerikan ilişkilerinin tüm yelpazesini yeniden kurmak olacak." dedi.
Görüşmede ayrıca Rusya-ABD ikili ilişkileri, Ukrayna çözümüne ilişkin müzakerelere yönelik hazırlıklar ve iki ülke liderleri Putin ile Donald Trump arasında olası bir görüşme ele alınacak.
FLAŞ AVRUPA AÇIKLAMASI: AVRUPA'NIN KATILMASI İÇİN HENÜZ ERKEN
Peskov, Suudi Arabistan'ın her iki taraf için de kabul edilebilir olması nedeniyle mekan olarak seçildiğini belirterek, Ukrayna çözüm görüşmelerine Avrupa'nın katılımına ilişkin tartışmaların henüz erken olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Avrupalılar Ukrayna'daki savaşın devam etmesini istiyorsa neden müzakerelere davet edilsinler ki?Avrupalılar, Kiev'e silah sağlamaya devam etmek için çatışmayı dondurmak istiyorlarsa müzakerelerde yerleri yok. ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir. En başından beri bunda önemli bir rol oynadılar." açıklamasında bulundu.
MARCO RUBIO SUUDİ ARABİSTAN'DA
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Moskova'nın Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Rus yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde bugün Suudi Arabistan'a geldi.
Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmesi ve üst düzey yetkililere, başkanlık kampanyası boyunca defalarca sona erdirme sözü verdiği savaşla ilgili müzakerelere başlamaları talimatını vermesinin ardından gerçekleşti.
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