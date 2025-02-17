Kremlin’den flaş açıklama! ABD’li yetkililerle bir araya gelecekler! Tarih verildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (AA)

Görüşmede ayrıca Rusya-ABD ikili ilişkileri, Ukrayna çözümüne ilişkin müzakerelere yönelik hazırlıklar ve iki ülke liderleri Putin ile Donald Trump arasında olası bir görüşme ele alınacak.

FLAŞ AVRUPA AÇIKLAMASI: AVRUPA'NIN KATILMASI İÇİN HENÜZ ERKEN

Peskov, Suudi Arabistan'ın her iki taraf için de kabul edilebilir olması nedeniyle mekan olarak seçildiğini belirterek, Ukrayna çözüm görüşmelerine Avrupa'nın katılımına ilişkin tartışmaların henüz erken olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Avrupalılar Ukrayna'daki savaşın devam etmesini istiyorsa neden müzakerelere davet edilsinler ki?Avrupalılar, Kiev'e silah sağlamaya devam etmek için çatışmayı dondurmak istiyorlarsa müzakerelerde yerleri yok. ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir. En başından beri bunda önemli bir rol oynadılar." açıklamasında bulundu.

MARCO RUBIO SUUDİ ARABİSTAN'DA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Moskova'nın Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Rus yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde bugün Suudi Arabistan'a geldi.