Rusya’dan Batı’ya özel ekip: Gölge savaşlarının arkasındaki örgüt deşifre oldu! Suikastlardan uçak kazalarına...

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İddiaya göre Özel Görevler Departmanı (SSD) olarak bilinen bu birim, Moskova'nın dış mahallelerinde akvaryum olarak bilinen, cam ve çelikten oluşan geniş bir kompleks olan Rus askeri-istihbarat merkezinde konuşlandırılmış durumda.

İki Avrupa istihbarat şefi ve diğer ABD, Avrupa ve Rus güvenlik yetkililerine göre, departman 2023'te Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe yanıt olarak kuruldu ve son yıllarda Rusya'nın en cüretkar gizli operasyonlarından bazılarının gazileri tarafından yönetiliyor.