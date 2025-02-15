Rusya'dan Batı'ya özel ekip: Gölge savaşlarının arkasındaki örgüt deşifre oldu! Suikastlardan uçak kazalarına...
Batılı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın casusluk servislerinin, Avrupa ve diğer yerlerde gizli saldırılarla Batı'yı hedef alan karanlık bir yeni birliğe sahip olduğunu öne sürdü. İddiaya göre Moskova Özel Görevler Dairesi'nin operasyonları arasında cinayet girişimleri, sabotaj ve uçaklara yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirme planı yer alıyor.
ABD merkezli The Wall Street Journal'ın özel olarak yayınladığı haberine göre Moskova'da yeni bir casus birimi Rusya'nın Batı'ya karşı gölge savaşını yönetiyor.
İddiaya göre Özel Görevler Departmanı (SSD) olarak bilinen bu birim, Moskova'nın dış mahallelerinde akvaryum olarak bilinen, cam ve çelikten oluşan geniş bir kompleks olan Rus askeri-istihbarat merkezinde konuşlandırılmış durumda.
İki Avrupa istihbarat şefi ve diğer ABD, Avrupa ve Rus güvenlik yetkililerine göre, departman 2023'te Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe yanıt olarak kuruldu ve son yıllarda Rusya'nın en cüretkar gizli operasyonlarından bazılarının gazileri tarafından yönetiliyor.
KREMLİN İDDİALARI REDDETTİ
NATO'nun karma savaştan sorumlu genel sekreter yardımcısı James Appathurai, "Rusya, 'kolektif Batı' olarak adlandırdığı şeyle çatışma içinde olduğuna inanıyor ve buna uygun şekilde hareket ediyor, hatta bizi nükleer saldırıyla tehdit etmekten ordusunu güçlendirmeye kadar varıyor." dedi.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bunlar her zamanki gibi tamamen asılsız suçlamalar." açıklamasında bulundu.
KOD ADI SSD: SUİKASTLARDAN UÇAKLARDA YANGIN CİHAZI YERLEŞTİRMEYE...
Batılı istihbarat yetkilileri tarafından Rusça kısaltması SSD olarak bilinen yeni teşkilatın, Batı'ya yönelik son dönemdeki bir dizi saldırının arkasında olduğu düşünülüyor. Bunlar arasında Alman bir silah üreticisinin genel müdürüne yönelik suikast girişimi ve nakliye devi DHL tarafından kullanılan uçaklara yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirme planı da yer alıyor.
ARKASINDA KİMLER VAR?
WSJ'nin aktardığına göre yeni teşkilat SSD, Rusya'nın istihbarat servislerinin çeşitli unsurlarını bir araya getirdi.
Ülkenin en büyük istihbarat servisi olan FSB'den bazı yetkileri devraldı ve Batılı istihbarat ve kolluk kuvvetleri yetkililerinin 2018'de İngiltere'de Rus bir çift taraflı ajan olan Sergei Skripal'in zehirlenmesinin arkasında olduğunu söylediği Unit 29155'i bünyesine kattı.
OPERASYONLARI DENETLEYEN İKİ İSİM: ÇEK POLİSİ TARAFINDAN ARANIYOR
İddiaya göre Albay General Andrey Vladimirovich Averyanov ve yardımcısı Korgeneral Ivan Sergeevich Kasianenko, SSD'nin operasyonlarını denetlemekle görevli iki isim.
Rusya'nın Çeçen savaşlarının gazisi olan Averyanov, 2014'te iki kişinin ölümüne yol açan bir mühimmat deposunu havaya uçurma operasyonundaki şüpheli rolü nedeniyle Çek polisi tarafından aranıyor. Başkan Vladimir Putin, Kırım'ın işgali ve ilhakına katılımının ardından ona Rusya'nın en yüksek onuru olan Rusya Kahramanı madalyasını verdi.
GÖREVLERİ NELER?
Batılı istihbarat yetkililerine göre SSD'nin en azından üç geniş görevi var: yurtdışında cinayetler ve sabotajlar gerçekleştirmek, Batılı şirketlere ve üniversitelere sızmak ve yabancı ajanları işe almak ve eğitmek. Departman, Ukrayna, gelişmekte olan ülkeler ve Sırbistan gibi Rusya'ya dost olarak görülen ülkelerden ajan almaya çalışıyor. Departman ayrıca Rusya'nın özel kuvvetlerinden bazılarını eğittiği Senezh olarak bilinen seçkin bir özel operasyon merkezini de yönetiyor.
KASIENKO KİM VE NERELERDE GÖREV YAPTI?
Kasianenko, 1975 yılında o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Kazakistan'da doğdu. İçeride baş harfleri KIS olarak bilinen Kasianenko, Rusya hava kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra GRU olarak bilinen Rusya askeri istihbaratına katıldı.
Bir zamanlar diplomatik bir görev kisvesi altında Tahran'da faaliyet gösteren Farsça konuşan Kasianenko, Avrupa istihbarat yetkililerine göre yakın zamanda Rusya'dan İran'a beceri ve teknoloji transferini kolaylaştırmada yer aldı. Tahran, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için insansız hava araçları ve füzeler sağlıyor.
ÜYELER HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİ İÇİN 10 MİLYON DOLAR...
Aralık ayında Avrupa Birliği, SSD'yi isim vermeden Avrupa ve başka yerlerde "darbeler, suikastlar, bombalamalar ve siber saldırılar" düzenlemekle suçlanan bir departman birimine yaptırım uyguladı. ABD, Aralık ayında SSD üyelerini benzer suçlamalarla suçladı.
WSJ'nin kaydettiğine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya siber saldırılarla suçlanan beş üye hakkında herhangi bir bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.
TRUMP'IN GÖREVE GELMESİYLE...
ABD ve Avrupa yetkililerine göre SSD'nin düşmanca faaliyetleri geçen yaz zirveye ulaşmış ancak son zamanlarda azaldı. İki Avrupa istihbarat şefinin WSJ'ye verdiği demeçe göre, faaliyetlerdeki durgunluk Moskova'nın yeni ABD yönetimiyle müzakere etmesi için diplomatik alan yaratmayı amaçlıyor olabilir.
İNGİLTERE VE ALMANYA'DAKİ UÇAK YANGINLARI SSD'NİN SUİKASTI MI?
WSJ'nin iddiasına göre geçtiğimiz temmuz ayında, DHL ile gönderilen benzer yanıcı cihazlar Almanya'nın Leipzig ve İngiltere'nin Birmingham şehirlerindeki aktarma merkezlerinde ateşlendi. Cihazlardan biri uçuş sırasında ateşlenmiş olsaydı, uçağı düşürebilirdi, Almanya'nın iç istihbarat teşkilatının eski başkanı Thomas Haldenwang Ekim ayında milletvekillerine böyle söyledi. Bunun sadece bir bağlantı uçuşunun gecikmesi ve cihazın havaalanındayken patlaması nedeniyle olmadığını savundu ve arkasında SSD'nin olduğuna işaret etti.
SİLAH ENDÜSTRİSİNİN LİDERLERİNE SUİKAST!
ABD ve Avrupa istihbarat ve güvenlik yetkililerine göre, geçen yılın mayıs ayında SSD görevlileri Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik eden Diehl şirketine ait Berlin'deki bir fabrikayı ateşe verdi.
Aynı dönemde ABD istihbaratı Almanya'ya, Ukrayna'ya en büyük topçu mühimmatı tedarikçisi olan ve savaştan zarar görmüş ülkede bir tank fabrikası inşa eden Rheinmetall'ın CEO'su Armin Papperger de dahil olmak üzere Avrupa silah endüstrisinin liderlerine yönelik bir suikast planını ortaya çıkardığını bildirdi.
ABD GÜVENLİK DANIŞMANI RUS YETKİLİLERİ ARADI: SALDIRILARI DURDURUN
2024 yazının sonlarında keşfedilen komplonun detayları ilk olarak The Wall Street Journal tarafından bildirildi. ABD ve Rus yetkililere göre, tehdit o kadar yüksek olarak değerlendirildi ki, o zamanki ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı başkanı William Burns, Ağustos ayında Rus liderlerini arayarak saldırıyı durdurmalarını istedi.
Batılı ve Rus yetkililer Sullivan'a SSD'nin Putin'den aldığı geniş kapsamlı emirler doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ancak komutanların belirli operasyonlar için onay istemeyebileceğini söyledi.