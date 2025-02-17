İsrail'den üst düzey Hamas yetkilisine suikast! İHA saldırısıyla aracını hedef aldılar
İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın Sayda kentinde sahil şeridinde seyreden bir aracı insansız hava aracıyla hedefl aldı. İbrani medyası ise suikast hedefinin Hamas'ın askeri kanadının kadrolarından Muhammed Şahin olduğunu bildirirken Kassam Tugayları'ndan bir yetkili haberi doğruladı.
Hamas Hareketi'nden bir kaynak, yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Sayda kentinin girişi yakınlarında gerçekleştirdiği saldırının hedefi, hareketin askeri kanadının kadrolarından Muhammed Şahin'dir." dedi.
İsrail'in 14. Kanalı ise, "Saldırının hedefi Muhammed Şahin'di." açıklamasında bulundu.
Daha önce İsrail merkezli Kanal 13 ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynağın, "Saldırının hedefinin Hamas'ın Lübnan'daki altyapısının önemli bir unsuru" olduğunu söylediğini aktarmıştı.
İsrail Ordu Radyosu Pazartesi günü yaptığı açıklamada saldırıyı "örgütlerden birinin üst düzey bir isminin suikastı" olarak tanımladı.
Ordu Radyosu, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suikastla aynı anda, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonundan acil güvenlik görüşmeleri yapmak üzere ayrıldı." dedi.
İsrail Başbakanlığı da Netanyahu'nun telefonla görüştüğüne dair bir fotoğraf yayınladı.
LÜBNAN GÜÇLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Saldırının ardından bir görgü tanığı, yaptığı açıklamada, "Sivil Savunma ekipleri, araç sürücüsünün cesedine ulaşırken, İsrail'in insansız hava aracı saldırısı sonucu çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı." dedi.
Lübnan Haber Ajansı ise, "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir düşman insansız hava aracı, Saida Belediye Stadyumu yakınlarındaki deniz yolunda bir aracı hedef aldı." ifadelerini kullandı.
Aynı kurum, sürücünün hâlâ araç içinde olduğunu bildirdi.
"BİR ŞEHİDİN CESEDİ ÇIKARILDI"
Ajans bugün erken saatlerde, Sidon'un kuzey girişindeki Rafik Hariri Spor Şehri yakınlarında bir aracın hedef alındığını, ambulanslar, sivil savunma ve itfaiye araçlarının olay yerine sevk edildiğini açıkladı.
Sayda'nın kuzey girişinde bir patlama sesi duyulurken, vatandaşların objektiflerine ise yanan bir araç yandı.
Lübnan Haber Ajansı ise daha sonra, "Kısa bir süre önce, Sidon kentinin kuzey girişindeki Awali Yolu'nda İsrail hava saldırısında hedef alınan araçtan, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi sonrasında bir şehidin cesedi çıkarıldı" dedi.
Ajans, "Düşmanca kullanılan insansız hava aracının hedef aldığı aracın, 270568 plakalı gri renkli Hyundai Elantra marka araç olduğunu ve Sayda'nın kuzey girişindeki deniz yolundan Beyrut'a doğru seyrettiğini, çıkan yangında aracın iskelet kalıntılarına dönüştüğünü" açıkladı.
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