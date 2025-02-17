İsrail’den üst düzey Hamas yetkilisine suikast! İHA saldırısıyla aracını hedef aldılar

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Sayda'nın kuzey girişinde bir patlama sesi duyulurken, vatandaşların objektiflerine ise yanan bir araç yandı.

Lübnan Haber Ajansı ise daha sonra, "Kısa bir süre önce, Sidon kentinin kuzey girişindeki Awali Yolu'nda İsrail hava saldırısında hedef alınan araçtan, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi sonrasında bir şehidin cesedi çıkarıldı" dedi.