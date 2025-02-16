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Diğer taraftan suç örgütleri aktif oldukları ülkelerde yasaları ve boşluklarını çok iyi biliyor. Çocuklar müebbet cezası almıyor. Birçok suç dosyasında da ıslahevinde kısa süre hapis yatarak çıkıyorlar. Ayrıca çocukları herhangi bir suça itmek yani onları kandırmak profesyonel suçlular için pek de zor olmuyor.

HER ÜLKEDEKİ ÇETELER FARKLI



Politico dergisi bazı Avrupa ülkelerinde çetelere dair bir harita yayınladı:

BELÇİKA: Avrupa'nın merkezi konumunda. Latin Amerika'dan gelen uyuşturucu buradan dağıtılıyor. Bu yüzden çeteler genellikle uluslararası oluyor. Hollanda, Almanya, Rusya, Ukrayna, İtalya, Kolombiya ve Türklerin de olduğu gruplar var.

DANİMARKA: Motosiklet çeteleri ön planda. Hell's Angels ve Banditos gibi.

FİNLANDİYA: 10 büyük çete var. İkisi motosiklet grupları ve Danimarka ile bağlantılılar.