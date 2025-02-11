Google'dan Meksika'ya şok! Haritalar'daki adı resmen değişti! Artık Amerika Körfezi
Google Haritalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yayımladığı yürütme emri çerçevesinde Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ olarak güncelledi. Bu adım, Google’ın resmi devlet verilerine sadık kalma ilkesine dayanarak atıldı.
Google, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isimleri uzun süredir uygulama politikamız var" ifadelerini kullandı.
Bu değişiklik, ABD'nin Coğrafi İsimler Kurulu'nun pazartesi günü aldığı kararın ardından resmiyet kazandı.
DÜNYADA İKİ FARKLI İSMİ DE GÖRÜLECEK
Google, ABD dışındaki kullanıcıların hem 'Amerika Körfezi' hem de kendi bölgelerinde kullanılan ismi görebileceğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, "Resmî isimler ülkeler arasında farklılık gösterdiğinde, Haritalar kullanıcıları kendi bölgesel resmi adlarını görür. Dünyanın geri kalanında ise her iki isim de gösterilir" denildi.
Benzer bir uygulamanın, Japonya ile Güney Kore arasındaki tartışmalı 'Japon Denizi' veya 'Doğu Denizi' isimleri için de geçerli olduğu hatırlatıldı.
DENALİ DAĞI'NIN ADI DA DEĞİŞİYOR: MCKINLEY DAĞI
Meksika Körfezi'nin yanı sıra, Alaska'daki ünlü Denali Dağı da isim değişikliğine uğrayacak. Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta imzaladığı yürütme emri doğrultusunda, dağın adı resmî olarak 'McKinley Dağı' olarak değiştirilecek.
Google, isim değişikliğinin en kısa sürede haritalara yansıtılacağını duyurdu.
Google'ın bu değişiklikleri, ABD federal makamlarının aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirdiği belirtilirken, küresel kullanıcılar için birden fazla ismin gösterileceği vurgulandı.
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