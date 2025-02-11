Google’dan Meksika’ya şok! Haritalar’daki adı resmen değişti! Artık Amerika Körfezi

Google, Haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdi (Arşiv)

Benzer bir uygulamanın, Japonya ile Güney Kore arasındaki tartışmalı 'Japon Denizi' veya 'Doğu Denizi' isimleri için de geçerli olduğu hatırlatıldı.

DENALİ DAĞI'NIN ADI DA DEĞİŞİYOR: MCKINLEY DAĞI

Meksika Körfezi'nin yanı sıra, Alaska'daki ünlü Denali Dağı da isim değişikliğine uğrayacak. Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta imzaladığı yürütme emri doğrultusunda, dağın adı resmî olarak 'McKinley Dağı' olarak değiştirilecek.