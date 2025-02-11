Kennedy suikastına ilişkin flaş gelişme! Sır perdesi aralanıyor mu? FBI 2400 kayıt keşfetti!
ABD Başkanı Donald Trump'ın John F. Kennedy suikastına ilişkin bütün belgeleri yayınlayacağı ve olaya ilişkin sır perdesinin kalkacağını açıklamasının ardından Federal Surşturma Bürosu (FBI), suikasta ilişkin yaklaşık 2400 kayıt keşfetti. İddiaya göre bu kayıtlar, belgeleri inceleyip ifşa etmekle görevli kurula hiçbir zaman iletilmedi.
ABD merkezli Axios'un edindiği bilgilere göre ülke, John F. Kennedy (JFK) suikastının sır perdesini aralamaya çok yakın.
Axios'un haberine göre FBI'ın, Kennedy suikastıyla bağlantılı belgeleri incelemek ve açıklamakla görevli kurula hiçbir zaman sunulmadığı tespit edilen yaklaşık 2 bin 400 kaydı keşfettiği öne sürüldü.
Haberde, bu kayıtların, FBI'ın yürüttüğü inceleme kapsamında ortaya çıkardığı 14 bin sayfalık dokümanın içinde yer aldığı belirtildi.
KOMPLO TEORİLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ
Kennedy suikastına ilişkin en büyük çevrim içi arşive sahip Mary Ferrell Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Jefferson Morley, söz konusu iddialar hakkında, "Bu oldukça büyük bir gelişme. FBI'ın bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.
Bu keşif, Kennedy'nin Dallas'ta öldürülmesinden 61 yıl sonra , hükümetin suikastla ilgili tüm belgeleri yayınlama konusundaki onlarca yıllık isteksizliğinin ardından gerçekleşti ve bu durum bir sürü komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Yeni belgelerin varlığı, cuma günü Beyaz Saray'a açıklandı; Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, Trump'ın emriyle suikast kayıtlarını ifşa etme planını sundu.
İMZAYI TRUMP ATMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.
Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.
JOHN F. KENNEDY SUİKASTI NEDİR?
22 Kasım 1963'te, ABD Başkanı John F. Kennedy , Dallas, Teksas'ta şehirden geçerken vurularak öldürüldü.
Lee Harvey Oswald cinayetten kısa bir süre sonra tutuklandı ve Kennedy'yi öldürmekle suçlandı. Oswald masumiyetini ilan etti. Sovyetler Birliği'nde zaman geçirmiş eski bir Deniz Piyadesi olan Oswald , Kennedy'nin ölümünden iki gün sonra polis gözetimine transfer edilirken kendisi öldürüldü.
Ülke genç başkanın ölümünün yasını tutarken, cinayetin bir komplonun parçası olduğu ve tek bir silahlının eylemi olmadığı yönünde şüpheler büyüdü.
Kennedy'nin başkanlıktaki halefi Lyndon B. Johnson , Kennedy'nin ölümünü araştırmak için hızla bir komisyon atadı. Johnson, Warren Komisyonu olarak bilinen araştırma grubunun başına ABD Yüksek Mahkemesi Baş Yargıcı Earl Warren'ı seçti.
Kennedy'nin ölümünden on ay sonra komisyon, Oswald'ın Kennedy'yi tek başına öldürdüğü sonucuna varan 888 sayfalık bir rapor yayınladı. Yıllar geçtikçe komplo teorileri çoğalmaya devam etti. En çok dolaşan komplo teorilerinden biri, Küba'nın suikastın arkasında olduğunu , Küba lideri Fidel Castro'yu devirmeyi amaçlayan 1961'deki başarısız Domuzlar Körfezi çıkartması veya CIA'in Küba diktatörünü öldürme girişimleri nedeniyle misilleme olarak iddia ediyor.
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