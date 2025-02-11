Kennedy suikastına ilişkin flaş gelişme! Sır perdesi aralanıyor mu? FBI 2400 kayıt keşfetti!

Suikasta uğrayan Kennedy'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştı. (Arşiv)

Lee Harvey Oswald cinayetten kısa bir süre sonra tutuklandı ve Kennedy'yi öldürmekle suçlandı. Oswald masumiyetini ilan etti. Sovyetler Birliği'nde zaman geçirmiş eski bir Deniz Piyadesi olan Oswald , Kennedy'nin ölümünden iki gün sonra polis gözetimine transfer edilirken kendisi öldürüldü.

Ülke genç başkanın ölümünün yasını tutarken, cinayetin bir komplonun parçası olduğu ve tek bir silahlının eylemi olmadığı yönünde şüpheler büyüdü.