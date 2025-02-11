Fas'ın Kasır El Kebir şehri yakınlarında deprem!
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Fas'ın kuzeyindeki Kasır El Kebir kentinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Rabat ve Kazablanka şehirlerinde de hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Kasır El Kebir kentinin kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Sarsıntı başkent Rabat ve Kazablanka şehirlerinde de hissedildi.
Yerel saat ile 23.48'de gerçekleşen deprem Rabat'ta kısa süreli paniğe sebep oldu.