Hamas duyurdu! 15 Şubat’taki esir takası ertelendi

İşgalci İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında gözler Cumartesi gününe çevrilmişti.

Takasa ilişkin Hamas'tan yapılan açıklamada "Cumartesi günü için planlanan esir takası bir sonraki duyuruya kadar ertelendi." denildi.

Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyordu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacağı söylenmişti.

HAMAS-İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.