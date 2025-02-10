Trump'tan Gazze'ye skandal niteleme! "Emlak geliştirme planı" dedi | "Filistinlilerin dönme hakkı yok"
Katil İsrail'in soykırımlarından en büyük desteği veren ABD her geçen skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekliyor. Son zamanlarda Gazze açıklamaları ile tepki çeken Trump bu kez bir skandala daha imza atarak 'Gazze'nin sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak.' dedi. Trump, Gazze'yi işaret ederek 'Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planında "Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını" söyledi.
ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"FİLİSTİNLİLERİN GERİ DÖNME HAKKI YOK"
Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti.
GAZZE'YE SKANDAL NİTELEME: EMLAK GELİŞTİRME PLANI DÜŞÜNÜN
Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.
"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.
ÜRDÜN VE MISIR'I İŞARET ETTİ
Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.