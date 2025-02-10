Trump'tan Gazze'ye skandal niteleme! "Emlak geliştirme planı" dedi | "Filistinlilerin dönme hakkı yok"

Trump'tan skandal Gazze açıklaması | Fotoğraf- AA Arşiv

GAZZE'YE SKANDAL NİTELEME: EMLAK GELİŞTİRME PLANI DÜŞÜNÜN

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

ÜRDÜN VE MISIR'I İŞARET ETTİ

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.