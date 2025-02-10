Grönland’a karşılık California! Danimarkalılar kampanya başlattı!

California, AFP

Açıklamada, "Anlaşmayı tatlandırmak için ömür boyu Danimarka hamur işleri bile vereceğiz." ifadesine yer verildi.



Kampanya, yaklaşık 200 bin kişi tarafından imzalandı.



TRUMP "MUTLAK ZORUNLULUK" DEMİŞTİ



Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.



ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.