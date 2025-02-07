Gazze'de kirli plan! Trump'tan bir skandal açıklama daha: Acelemiz yok
ABD Başkanı Donald Trump'ın kirli Gazze planı büyük tepki çekmişti. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, yine skandal bir cevap verdi. Trump açıklamasında, ''Bu konuda hiç acelemiz yok.' yorumunu yaptı.' dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.
Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." yanıtını verdi.
Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.
"Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.
Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.
TRUMP TİCARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta birçok ülkeyi etkileyecek karşılıklı ticaretle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.
Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Karşılıklı ticaretle ilgili gelecek hafta bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Böylece diğer ülkelerle eşit muamele göreceğiz." dedi.
Trump, bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ve oldukça basit bir şekilde bunu ortaya koyacaklarını belirterek, bunun herkesi etkileyeceğini ifade etti.
Ayrıca Trump, otomobil tarifelerinin de her zaman gündemlerinde olduğuna işaret ederek, "Bizim otomobil tedarik etmediğimiz ve diğer ülkelerin tedarik ettiği durumlar var. Bunu eşitlemeliyiz, dengelemeliyiz." diye konuştu.
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