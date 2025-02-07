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Brezilya'da çift motorlu uçak yola düştü! 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 16:39
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Brezilya’da çift motorlu uçak yola düştü! 2 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çift motorlu King Air F90 tipi uçak, Marques de Sao Vicente Bulvarı'na düşerek alev aldı. İtfaiye, uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir motosiklet sürücüsü ve otobüsteki bir kadının yaralandığını açıkladı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çift motorlu King Air F90 tipi uçak, en işlek caddelerden Marques de Sao Vicente Bulvarı'na düşerek alev aldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiği, yoldaki bir motosiklet sürücüsü ve uçağın parçasının çarptığı otobüsteki bir kadının yaralandığı belirtildi. Alev alan otobüse ve uçağa itfaiye tarafından müdahale edildi.

Brezilya’da çift motorlu uçak yola düştü! 2 ölü

ACİL İNİŞ YAPARKEN ÇAKILIP PATLADI

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yerel medya uçağın acil iniş yapmaya çalışırken yere çakılıp patladığını aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Brezilya’da çift motorlu uçak yola düştü! 2 ölü Brezilya’da çift motorlu uçak yola düştü! 2 ölü Brezilya’da çift motorlu uçak yola düştü! 2 ölü

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