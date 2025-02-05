Trump’ın skandal Gazze Şeridi açıklaması dünya basınında! Tepkiler çığ gibi: Cehaletini ortaya koydu

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Filistinlileri zorla yerlerinden etme fikrinin Suudi Arabistan'la normalleşme planlarına da darbe vurabileceğini belirten CNN, "Gazze'nin tamamen boşaltılması, devlet kurma hayallerine ciddi bir darbe vuracağı gibi, Birleşmiş Milletler tarafından Gazze gibi İsrail işgali altındaki topraklar olarak kabul edilen Batı Şeria'daki Filistin varlığına ilişkin de şüphe yaratabilecek bir emsal yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

ARUPA VE SÖMÜRGECİ GÜÇLER ACI ÇATIŞMALARI MİRAS BIRAKTI"



Gazete ABD yönetimine de dikkat çeken bir uyarıda bulundu:

"Trump'ın böyle bir planı gündeme getirmesi bile 7 Ekim sonrası dönemin Orta Doğu'daki stratejik tabloyu nasıl sarstığının bir göstergesi. Ancak bu aynı zamanda ABD'nin Irak'tan Libya'ya Orta Doğu'nun jeopolitiğini yeniden şekillendirmeye yönelik son girişimlerinin felaketle sonuçlandığı düşünüldüğünde, dikkate değer bir kibir de sergiliyor. İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı sömürgeci güçlerin Orta Doğu'da sınırlar çizme ve büyük planlar dayatma çabaları, nesiller boyu süren ve hala devam eden acı çatışmaları miras bıraktı."

BBC: GAZZE İÇİN SARSICI BİR TEKLİF



BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams Trump'ın açıklamalarına ilişkin analizinde söz konusu teklifin Gazze için sarsıcı olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:



"ABD'nin sahip olduğu ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu "tüm dünyadan temsilcilerin" yaşayacağı Gazze vizyonu gerçekten tuhaf. Bu baş döndürücü bir durum. Trump'ın, ABD'nin hangi uluslararası yetkiye dayanarak bunu yapacağını söylememesi de dikkat çekiciydi. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Trump'ın kendileri için planlarını merak edecektir.Trump, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının İsrail tarafından ilhak edilmesi konusunda henüz kararını vermediğini fakat "önümüzdeki dört hafta içinde" bir açıklama yapacağını söyledi. Peki bu açıklamaları ne kadar ciddiye almak lazım? Söz konusu Trump olduğunda söylemesi zor. Fakat ilk döneminde ABD'nin Orta Doğu politikasını baş aşağı etmişti. Şimdi de aynısını yapmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor."

EN ÇILGIN VE EN OLASILIK DIŞI MÜDAHALE



The Atlantic 'Gazze için çılgın plan' başlıklı haberinde "Başkan Donald Trump, 20 yıl önce Irak'ın işgalinden bu yana ABD'nin dış politikaya yönelik en çılgın ve en olasılık dışı müdahalesini önerdi." ifadelerini kullandı ve söz konusu planın bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını vurguladı.