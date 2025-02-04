CANLI | Netanyahu ABD'de! Trump'la görüşmesinde neler olacak? Siyonistler Gazze ateşkesini bozacak mı?
ABD'de çiçeği burnunda başkan Donald Trump'ı ziyaret eden ilk isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu'nun yapacağı görüşmenin detayları merak ediliyor. İsrail basınında anlaşmaya oturtulan Bibi'nin Gazze savaşına geri dönmek için ABD Başkanı'nı ikna edeceği konuşulurken Beyaz Saray'dan "Ateşkese devam" açıklaması geldi. İşte ikilinin görüşmesinden ayrıntılar...
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitti. İkilinin bugün Oval Ofis'te görüşmesi beklenirken masaya yatırılacak konuların başında Gazze anlaşmasının devamlılığı geliyor.
Ateşkesin ikinci aşaması İsrail'de seçime gitmek anlamına geldiğinden iç siyasette de köşeye sıkışan Bibi Trump'ı ikna edebilecek mi? İkili İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda müzakerelerin bu hafta yeniden başlaması beklenirken bir araya gelecek. İki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
İşte anbean gelişmeler...
"TRUMP YÖNETİMİ ATEŞKESİN UYGULANMASINI İSTİYOR"
İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamaya göre "Trump yönetimi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını istiyor."
BEYAAZ SARAY'DAN "ATEŞKESE DEVAM" MESAJI
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Pazartesi öğleden sonra Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve rehine anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamak istemeyebileceği yönündeki haberleri yalanladı.
Leavitt, Başkan Trump'ın ne olmasını istediğini soran Channel 12'den Yuna Leibzon'a, "Bunun doğru olduğundan pek emin değilim" diye yanıt verdi.
ABD'DEN ATEŞKES MESAJI
ABD’nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ateşkesle ilgili "Şimdiye kadar durum idare ediyor, bu yüzden kesinlikle umutluyuz. Başkanın talimatı rehineleri kurtarın ve hayatları kurtarın ve... her şeyin barışçıl bir çözümüne varın şeklindeydi. Şimdiye kadar, idare ediyor." açıklamasında bulundu.
İSRAİL HEYETİ DOHA'YA GİDİYOR: ATEŞKES'TE İKİNCİ AŞAMA
İsrail medyasına göre, Netanyahu salı sabahı yaptığı açıklamada, rehine anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler öncesinde hafta sonuna kadar Doha'ya bir müzakere heyeti göndermeye hazırlandığını duyurdu.
"BİBİ'NİN TEK HEDEFİ ATEŞKESİ ENGELLEMEK"
Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Bibi'nin Washington ziyaretinni tek bir hedefinin olduğunu belirtti. Lieberman, "Netanyahu'nun ABD ziyaretinin tek bir hedefi var: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını engelleyerek savaşı yeniden başlatmak." dedi.
NETANYAHU WASHINGTON'DA
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Netanyahu'yu diğer yetkililerle birlikte Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde karşıladığı görüntüyü paylaştı.
Danon, "Başkan Trump'la görüşmek için Washington'a gelen Başbakan Netanyahu'yu karşılamaktan heyecan duydum. Bu, iki ülke arasındaki derin ittifakı derinleştirecek ve işbirliğimizi artıracak önemli bir görüşme." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya gelmesi, ardından bugün Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi öngörülüyor.
Netanyahu ve Trump'ın gündeminde, Gazze, esirler ve İran'ın yer alması bekleniyor.
İkilinin görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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