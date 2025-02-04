CANLI | Netanyahu ABD'de! Trump'la görüşmesinde neler olacak? Siyonistler Gazze ateşkesini bozacak mı?

10:44 04 Şubat 2025

ABD’nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ateşkesle ilgili "Şimdiye kadar durum idare ediyor, bu yüzden kesinlikle umutluyuz. Başkanın talimatı rehineleri kurtarın ve hayatları kurtarın ve... her şeyin barışçıl bir çözümüne varın şeklindeydi. Şimdiye kadar, idare ediyor." açıklamasında bulundu.