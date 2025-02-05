İsrail Başbakanı Netanyahu, çiçeği burnunda Trump'ı ziyaret eden ilk ülke başbakanı olurken ikilinin görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Gazze Şeridi'nin tehcir edilmesi ve Şeridi'n ABD tarafından devralacağı açıklamalarının yanı sıra Trump'ın Bibi'ye gösterdiği saygı da sosyal medya da çok konuşuldu.

Görüntülerde, Trump'ın Bibi'yi ayakta karşıladığı, ardından ikilinin görüşmesini imzalamak için oturduğu sandalyesini çektiği görülüyor.

Soyal medyada viral olan görüntülere ise kullanıcılardan tepki yağdı. Gazze Şeridi'nde 471 gün boyunca 50 binin üzerinde sivili katleden ve 1 buçuk milyon halkını yerinden eden Netanyahu'nun ABD Başkanı tarafından gördüğü saygı sert bir dille eleştirildi.

UCM TUTUKLAMA KARAR ÇIKARMIŞTI: İNSANLIK KARŞITI SUÇLAR

21 Kasım 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yaptığı yazılı açıklamada, duruşma öncesi dairenin, hakkında yakalama emri çıkartılan Netanyahu ve Yoav Gallant için savaş suçları ve insanlık karşıtı suçlar konusunda "cezai sorumluluk" taşıdığına dair "makul gerekçeler" olduğu yönünde karar verdiğini açıklamıştı.

İngiltere, İrlanda, Belçika, Fransa, Slovenya, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İsveç, İsviçre, Portekiz, İspanya, Norveç, Litvanya, Estonya ve Lihtenştayn dahil birçok ülke tutuklama emrini yerine getireceğini taahhüt etmişti.

BİBİ'DEN TRUMP'A HEDİYE

Diğer taraftan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a 17 Eylül 2024'te Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarından hediye etti.