Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası! ABD’nin Gazze’yi işgal planı
Gazze kasabı Netanyahu ABD'de Başkan Trump ile görüştü. Gündemde Gazzelilerin ve Gazze'nin geleceği vardı. Trump sık sık sivillerin Gazze'den başka ülkelere gönderilmesi gerektiğini söyledi. Netanyahu ise sürekli Trump'a teşekkür ederek yakın ilişkiyi sürdürmek istedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi. Prof. Dr. Burak Küntay ABD’ye karşı bir blok oluşabileceğini söylerken İrfan Sapmaz Trump’ın koltuğun diyetini ödediğini ifade etti.
İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Gündemde Gazze'nin ve Filistinlilerin geleceği vardı. Trump açıklamalarını önce Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptı. Trump ve Netanyahu daha sonra basın açıklaması için birlikte kameraların karşısına geçti.
Aynı konuyu yine gündeme getirdi "Gazze'yi devralacağız" dedi. Trump açıklamasında "Kudüs İsrail'in başkenti." ifadesini de kullandı. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.
A HABER'DE BU SENARYOYU 4-5 AYDIR SÖYLÜYORUM
Prof. Dr. Burak Küntay: Türkiye üzerinden Türk dış politikasını okuyabiliriz ama Türkiye üzerinden dünyayı okumak mümkün değil. Dünya da başka ağırlık merkezleri de var. Ahmed Şara'nın Türkiye gelmesi Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi arasında bir bağ yok.
Ben A Haber'de 4-5 aydır bunu söylüyorum ve yanılmak istediğimi söyledim. Trump seçilince düzenin değişeceğini sananlar vardı. Ancak Trump, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıkmayacak ve destekleyecek ben bunu hep söyledim. Ben bunları A Haber'de 4-5 aydır sürekli olarak söylüyorum. Ben bunları konuştuğumda olmaz diyenler karşı çıkanlar çok vardı. Trump'ın açıklamaları ve ortaya çıkan durum beni hiç şaşırtmadı. Hatta ileri gitti Gazze'ye ABD'nin geleceğini söyledi.
FİLİSTİN MESELESİ İMHA EDİLİYOR! ABD'NİN GERÇEK YÜZÜ
Gazze'yi devralma planı olur mu? Olabilir. Burada önleyici olan ne Suudi Arabistan ne İran ne de Suriye'dir. Bunu ancak ABD'nin içindeki gruplar ya da Trump karşıtı kitleler ile bu iş ancak durdurulabilir. Filistin meselesinin resmen imha edildiği Filistin meselesine en büyük hukuksuzluğun yapıldığı bir süreç başlıyor.
Buradaki en büyük sıkıntı Trump'ın bunları söylemesi değil. Bu adam bunları farklı durumlarda hep dile getiriyordu. Burada mesele Trump güzellemeleri yapılması ve o gelince her şeyin iyi olacağını düşünenlerin olmasıydı. Bugün Ahmed Şara Türkiye ile yakın ilişki içerisinde ancak başka ağırlık merkezlerine kayabilir.
En hat safhada felaketin neticelenmesidir. İnsanları kendi toprağında kovuyor. Dünyanın en demokratik imajını çizen ABD'nin gerçek yüzünü ortaya koydu.
Trump'ın seçim kampanyasına baktığınız zaman onun finansörlerine baktığımız zaman durumu anlarsınız. Orada Netanyahu değil başkası da olsa olay budur. Netanyahu'nun koltuğunu itmesi falan bunlar mesaj değildir.
ABD güçlü bir ülke; parası, silahı, topu, tüfeği her şeyi var. Eğer ABD çok ısrar ederse bir ülkeye istemediği şeyleri yaptırtabilir. Birden fazla ülkeye de bunu dener ancak sonunda karşısında bir blok oluşur. Hem ABD'de hem ABD dışında kimseye bir şey yaptırtamazsınız. Ekonomiyi bile tarumar edersiniz.
TRUMP'IN 2 SEÇENEĞİ VAR
Yani Mısır'a vergi koyar yaptırım yapabilir ama bunu herkese yapmaz. ABD'nin ürettiği malları satması gereken pazarlar da lazım. Yine söylüyorum; Trump'ın Netanyahu'nun koltuğunu itmesiyle verilen mesajlar üzerinden okumalar yapılarak dünya yönetilseydi çok daha kolay olurdu.
6 ay veya 1 sene içerisinde Trump söylemleri duvarlara çarpacak ve bunları yumuşatmak zorunda kalacak. Ya da Trump daha agresif olacak o zaman ABD'de işler karışacak. Daha 3 gün olmadan içeride kararnamelere karşı davalar başladı. Cumhuriyetçilerin baskısıyla Trump 4 seneyi bile tamamlayamaz. Eğer pragmatist kimliğine dönerse 6 ay içinde bu meseleden vazgeçer. Yok son dönemim kahraman olacağım derse seyreyleyin cümbüşü.
FONLU SİYASETÇİLER
Gazeteci İrfan Sapmaz: Donald Trump'ın Gazze hakkındaki açıklamaları ABD basının manşetlerine oturdu. Bölgeye gireceğini ve kontrol altına alacağını söylüyor. Bölge ülkeleri ile konuştuğunu söylüyor. ABD'nin bundan sonra bu konuyu tartışacağını söyleyebiliriz.
Hiçbir ABD Başkanı, Kongre üyesi ya da senatörler tesadüfen seçilmez. Bunları arkasında çeşitli lobi şirketleri var. Sadece başkentte 5 milyar dolar gibi dönen bir rakam var. Siyasetçilerin hepsini fonluyorlar. Yahudi lobileri ABD'de çok güçlü özellikle savunma sanayi onların elinde. Bu 100 yıllık bir zaman diliminden gelen bir güç.
KOLTUĞUN DİYETİNİ ÖDÜYOR
Seçimden önce Trump eğer ben koltuğa oturmazsam İsrail yok olur diye tehditler savurdu. Yani Yahudi lobi şirketleri memnun edilmek istendi. Bu sayede ABD Başkanlık koltuğuna oturdu ve şimdi bunun diyetini ödüyor. Bunun ödemek zorunda.
Meksika ve Kanada'ya ek vergi için 1 ay verdi bunu Çin'e de yapabilir. Trump kararnameleri imzalamadan önce sosyal medyadan nabız yokluyor.