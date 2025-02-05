Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası! ABD’nin Gazze’yi işgal planı

İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Gündemde Gazze'nin ve Filistinlilerin geleceği vardı. Trump açıklamalarını önce Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptı. Trump ve Netanyahu daha sonra basın açıklaması için birlikte kameraların karşısına geçti.

Aynı konuyu yine gündeme getirdi "Gazze'yi devralacağız" dedi. Trump açıklamasında "Kudüs İsrail'in başkenti." ifadesini de kullandı. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.

A HABER'DE BU SENARYOYU 4-5 AYDIR SÖYLÜYORUM

Prof. Dr. Burak Küntay: Türkiye üzerinden Türk dış politikasını okuyabiliriz ama Türkiye üzerinden dünyayı okumak mümkün değil. Dünya da başka ağırlık merkezleri de var. Ahmed Şara'nın Türkiye gelmesi Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi arasında bir bağ yok.

Ben A Haber'de 4-5 aydır bunu söylüyorum ve yanılmak istediğimi söyledim. Trump seçilince düzenin değişeceğini sananlar vardı. Ancak Trump, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıkmayacak ve destekleyecek ben bunu hep söyledim. Ben bunları A Haber'de 4-5 aydır sürekli olarak söylüyorum. Ben bunları konuştuğumda olmaz diyenler karşı çıkanlar çok vardı. Trump'ın açıklamaları ve ortaya çıkan durum beni hiç şaşırtmadı. Hatta ileri gitti Gazze'ye ABD'nin geleceğini söyledi.