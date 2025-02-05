ABD’nin Gazze planı soykırım suçu! Prof. Dr. Ülger A Haber’de tek tek anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağını" Gazzelilerin Gazze'yi terk edip başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın Gazzelileri başka ülkelere yerleştirme planına tepki gösteren Hamas, "Bunu, bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz. Gazze Şeridi'ndeki halkımız bu planın gerçekleşmesine izin vermeyecek" açıklamasında bulundu. Dünyayı şoke eden açıklamaları A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.

ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİREN FİL

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 20 Ocak'ta görevi devralan Donald Trump skandal açıklamalar yapıyor. Adeta züccaciye dükkanına giren fil gibi uluslararası hukukun ve normların kabul etmeyeceği açıklamaları peş peşe yapıyor. ABD'de doğum ile kazanılan vatandaşlığı kaldırdı ve bu husus mahkemeye taşındı. ABD'nin ticari işbirliklerini yok sayıp Kanada ve Meksika'ya ilave vergiler getirdi sonra geri adım attı. Burada benzer bir durum var.