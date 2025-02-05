Terör örgütü PKK/YPG'ye kötü haber! Amerika Suriye'den çekiliyor mu? Pentagon tahliye planı hazırladı
ABD merkezli NBC News, Suriye topraklarındaki PKK terör örgütü YPG'nin ipini çekecek bir haberi duyurdu. NBC News'e göre Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamalarının ardından bölgedeki askeri gücünü çekmek üzere tahliye planları hazırladı.
NBC News'in iki ABD'li savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki tüm askerlerini çekme planları hazırladı.
Yetkililer, Başkan Donald Trump ve ona yakın yetkililerin yakın zamanda Suriye'den askerlerini çekme konusunda ilgi gösterdiklerini, bunun üzerine Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığını söyledi.
Geçtiğimiz perşembe günü bir muhabir, Oval Ofis'te düzenlenen bir basın toplantısında Trump'a, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki İsrail hükümetine verdiği bilgiler hakkında soru sormuştu. Trump, soruyu şöyle yanıtlamıştı:
"Bunu kimin söylediğini bilmiyorum. Yani, bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bu konuda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız, dahil olmayacağız. Suriye kendi karmaşası. Orada yeterince karmaşa var. Herkesin içinde olmamıza ihtiyaçları yok."
TRUMP 2019'DAN BU YANA "ÇEKİLMEK" İSTİYOR
Trump, 2019'un sonlarında Savunma Bakanı James Mattis'e Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekmesini emretti. Mattis plana karşı çıktı ve sonunda protesto amacıyla istifa etti.
Trump ABD birliklerinin çoğunu geri çekti ancak daha sonra onları geri taşıdı. ABD'nin Suriye'deki varlığı o zamandan beri devam etti.
ABD'NİN KAÇ ASKERİ BULUNUYOR?
Pentagon Aralık ayında Suriye'ye yaklaşık 2.000 asker konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sayı, ordunun yıllardır duyurduğu 900 askerin iki katından fazla.
Pentagon sözcüsü, o dönemdeki ek 1.100 askeri, her seferinde 30 ila 90 gün süreyle "geçici rotasyon kuvvetleri" olarak tanımlarken, 900 askerin ise yaklaşık bir yıl süreyle orada konuşlandırılan "çekirdek" birlikler olduğunu söyledi.
PKK/YPG ABD'YE YALVARMIŞTI
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından savunmasız kalan terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin bölgeden çekileceği iddialarının ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Terör örgütü PYD elebaşı İham Ahmed, Trump yönetiminin ABD askerlerini çekmesinin kendilerini "yüzüstü bırakmak" olacağını söylemişti.