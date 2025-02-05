Terör örgütü PKK/YPG’ye kötü haber! Amerika Suriye’den çekiliyor mu? Pentagon tahliye planı hazırladı

Suriye'deki ABD birlikleri (AA)

"Bunu kimin söylediğini bilmiyorum. Yani, bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bu konuda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız, dahil olmayacağız. Suriye kendi karmaşası. Orada yeterince karmaşa var. Herkesin içinde olmamıza ihtiyaçları yok."

TRUMP 2019'DAN BU YANA "ÇEKİLMEK" İSTİYOR

Trump, 2019'un sonlarında Savunma Bakanı James Mattis'e Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekmesini emretti. Mattis plana karşı çıktı ve sonunda protesto amacıyla istifa etti.

Trump ABD birliklerinin çoğunu geri çekti ancak daha sonra onları geri taşıdı. ABD'nin Suriye'deki varlığı o zamandan beri devam etti.