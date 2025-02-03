Türkiye korkusundan Tel Aviv ve YPG birbirine sarıldı! Terör elebaşı Ahmed Siyonist gazetesine konuştu: İsrail’siz olmaz!

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"İsrail düşmanlarının Golan Tepeleri'ni kontrol etmesine izin veremez; bu nedenle onları kontrol etmek veya ilhak etmek zorunda" diyerek Siyonist işgalini meşrulaştıran Husedin, "Kürdistan'ın İsrail için önemi benzer bir stratejik bakış açısından anlaşılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

PKK/PYD ÖZERLİK KURSA DA TÜRK TEHDİDİNİ HAFİFLETMEZ"

PKK/PYD'ye Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki ve bu iki ülke arasındaki sınır bölgesinde kendi özerkliklerini kurmaları için destek verilmesi gerektiğini savunan Husedin, "Irak ve Suriye'nin Türkiye sınırlarından güneyde, Ürdün'ün kesişim noktasındaki sınıra kadar olan topraklar kontrol edilse, bu durum İsrail'in güvenliği için meşru bir etki oluşturabilir." dedi ve İsrail için Türkiye'nin İran'dan sözde daha büyük bir tehdit oluşturduğunu şöyle ifade etti:

"Ancak, bu çözüm İran/Şii tehdidini ele alsa da, diğer, daha büyük tehdidi, yani Türkiye'yi hafifletmez."