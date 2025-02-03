Türkiye korkusundan Tel Aviv ve YPG birbirine sarıldı! Terör elebaşı Ahmed Siyonist gazetesine konuştu: İsrail'siz olmaz!
Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu YPG/PYD elebaşlarından İlham Ahmed, Siyonizmin medya ayağı The Jerusalem Post'a röportaj verdi. Skandal açıklamalarda bulunan terörist Ahmed, 'Suriye'de çözümde İsrail yer almalı ve rolü çok önemli.' dedi. Gazete yer alan başka bir analizde ise Kanada Kürdistan Konfederasyonu başkan yardımcısı Mem Husedin, İsrail'in işgalci emelleri için teröristlere sarılarak 'Kuzey Suriye'de Türk askerlerine karşı PKK/YPG'yi destekleyin.' ifadelerine yer verdi. İşte Kandil'le Tel Aviv'in kirli ittifakından detaylar...
Suriye'de eli kanlı Beşşar Esad rejiminin yıkılmasıyla bölgede varlığını sürdüren ABD destekli YPG/PYD terör örgütleri tutuştu. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan teröristler ABD'den, Avrupa'dan medet umarken şimdi de İsrail'e el açtı.
YPG/PYD'nin terör elebaşı İlham Ahmed, İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post'a röportaj verdi. ABD'nin bölgedeki desteğini çekeceği iddialarının ardından İsrail'e sarılan Ahmed, "Suriye'nin güvenliği İsrail'in dahil olmasını gerektiriyor." dedi.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Türkiye'nin bölgedeki kritik rolü ve Şam'ın Ankara çizgisinde ilerlemesinden rahatsızlık duyan Ahmed, "Türkiye, sadece bazı şehirleri kontrol etmeye çalışırken, şimdi Misak-ı Milli'yi uygulamak için Suriye'yi tamamen vesayeti altına almaya çalışıyor." açıklamasında bulundu.
İSRAİL'E SARILDI: SÜRECE DAHİL OLMANIZ ŞART
Ahmed, Siyonistlere sarılıp "Orta Doğu'daki krizin çözümü için İsrail ve Yahudilerin de bir rol üstlenmesi gerektiği artık herkes tarafından anlaşılmalı. Suriye'nin sınır bölgelerinin güvenliği için tüm tarafların sürece dâhil olması şart ve İsrail de bunlardan biri. İsrail'in rolü kritik öneme sahip, bu yüzden şu anda onlarla temas kurmak büyük önem taşıyor." dedi.
Açık açık "Federal yapı" isteyen PYD elebaşı "iç savaş" tehdidi savurup "Eğer birileri çıkıp tüm bu yapıları tek bir sistem altında birleştirmeye kalkarsa, bu doğrudan iç savaşa yol açar ve Suriye'nin farklı kesimleri tarafından kabul edilmez." şeklinde konuştu.
İlham Ahmed, Şam'daki yeni yönetime yaptırımların sürmesi gerektiğini savundu.
SİYONİST SEVİCİ SÖZDE STRATEJİST BÖLGEYİ İSRAİL EMELLERİNE PEŞKEŞ ÇEKTİ
Esad yönetiminin yıkılmasının ardından bölgede nüfuzunu genişleten Türkiye'nin işgalci İsrail ile çıkar çatışması yaşayabileceği Batı gazetenin manşetlerinde yer alırken Siyonist sevici Mem Husedin, İsrail emellerinin avukatlığına soyundu. Husedin, sözde Türkiye tehdidine karşı terör örgütlerini öne sürdü.
Kanada Kürdistan Konfederasyonu başkan yardımcısı Mem Husedin, The Jerusalem Post'ta "Kürtlere verilen tarihi sözün tanınması İsrail'in stratejik geleceğini güvence altına alıyor " başlıklı skandal bir analiz kaleme aldı.
"İsrail düşmanlarının Golan Tepeleri'ni kontrol etmesine izin veremez; bu nedenle onları kontrol etmek veya ilhak etmek zorunda" diyerek Siyonist işgalini meşrulaştıran Husedin, "Kürdistan'ın İsrail için önemi benzer bir stratejik bakış açısından anlaşılmalıdır." ifadelerine yer verdi.
PKK/PYD ÖZERLİK KURSA DA TÜRK TEHDİDİNİ HAFİFLETMEZ"
PKK/PYD'ye Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki ve bu iki ülke arasındaki sınır bölgesinde kendi özerkliklerini kurmaları için destek verilmesi gerektiğini savunan Husedin, "Irak ve Suriye'nin Türkiye sınırlarından güneyde, Ürdün'ün kesişim noktasındaki sınıra kadar olan topraklar kontrol edilse, bu durum İsrail'in güvenliği için meşru bir etki oluşturabilir." dedi ve İsrail için Türkiye'nin İran'dan sözde daha büyük bir tehdit oluşturduğunu şöyle ifade etti:
"Ancak, bu çözüm İran/Şii tehdidini ele alsa da, diğer, daha büyük tehdidi, yani Türkiye'yi hafifletmez."
"ÖZERK BÖLGE" HAYALİNE KAPILDI: İSRAİL'İN SAVUNMASI DEĞERLİ OLACAK
Bölgedeki terör yapılarını İsrail'in çıkarları için kullanılması gerektiğin açıkça beyan eden Husedin, "İran'dan İsrail'e kadar toprakları kontrol eden bir PKK/PYD özerk bölgesi, İsrail'in savunması için değerli bir varlık olacaktır. İran'ın önderlik ettiği Şii ekseni zayıflarken, başka bir eksen -Türk ekseni- ortaya çıkıyor ve benzer İsrail karşıtı söylemi kullanarak Sünni Arapları Türk bayrağı altında birleştiriyor." sözlerini kullandı.
Husedin bölgedeki hem İsrail hem PKK/YPG emelleri için Türkiye'yi hedef alan alçak önerilerde bulundu."Terör örgütlerinin Türk askerlerini yenmesini destekleyin" diyen Husedin, skandal önerilerine şöyle son verdi:
KİRLİ İTTİFAKI BÖYLE SAVUNDU
" Türklerin Şam'a ve daha güneye erişimini engelleyin. Kürtlerin topraklarındaki meşruiyeti güçlüdür ve onların temsilciliğine karşı muhalefet yalnızca Türkiye'den gelir, bu da yönetilebilecek bir engeldir. Kürtler giderek İsrail yanlısı oluyor ve bölgesel siyaseti dengelemek için doğru müttefiki temsil ediyorlar."
Kanada'da yaşayan Kürt asıllı İskenderun doğumlu Husedin'in sosyal medya hesapları üzerinde de Türkiye'yi hedef aldığı görüldü.