İngilizler duyurdu: YPG'ye mesaj niteliğinde! Türkiye Suriye'de üs mü kuracak? Masada "savunma paktı" var

Suriye'nin geçiş dönemindeki Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Başkan Erdoğan bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Reuters'a konuşan yetkililer gerçekleşecek görüşme kapsamında ikilinin ele alacağı konuların başında bir savunma paktı anlaşması olduğunu aktardı. Buna göre paktın Suriye'nin merkezinde Türk hava üsleri kurulması ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitilmesi konularını da içeriyor.

Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, Şam merkezli iki yabancı güvenlik kaynağı ve üst düzey bir bölgesel istihbarat yetkilisi olmak üzere Reuters'a konuşan kaynaklar, toplantı hakkında medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla bilgilendirmede bulundu.