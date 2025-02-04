İngilizler duyurdu: YPG'ye mesaj niteliğinde! Türkiye Suriye'de üs mü kuracak? Masada "savunma paktı" var
Reuters'ın haberine göre bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanacak olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara, askeri ve savunma konularını masaya yatıracak. Habere göre ikilinin görüşeceği savunma paktı, Suriye'nin merkezinde Türk hava üsleri kurulması ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitilmesini de içeriyor.
Suriye'nin geçiş dönemindeki Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Başkan Erdoğan bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Reuters'a konuşan yetkililer gerçekleşecek görüşme kapsamında ikilinin ele alacağı konuların başında bir savunma paktı anlaşması olduğunu aktardı. Buna göre paktın Suriye'nin merkezinde Türk hava üsleri kurulması ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitilmesi konularını da içeriyor.
Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, Şam merkezli iki yabancı güvenlik kaynağı ve üst düzey bir bölgesel istihbarat yetkilisi olmak üzere Reuters'a konuşan kaynaklar, toplantı hakkında medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla bilgilendirmede bulundu.
TÜRKİYE SURİYE SAVUNMASINDA ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENECEK
Kaynaklar, anlaşma kapsamında Türkiye'nin Suriye'de yeni hava üsleri kurabileceğini, Suriye hava sahasını askeri amaçlarla kullanabileceğini ve Suriye'nin yeni ordusunda askerlerin eğitiminde öncü rol üstlenebileceğini söyledi.
Suriye'nin yeni yönetimi, orduyu ve çeşitli silahlı grupları dağıttı ve bunları yeni bir askeri komuta altında birleştirmeye çalışıyor.
ANLAŞMA NE ZAMAN KESİNLİK KAZANACAK?
Reuters'a konuşan kaynaklar, anlaşmanın bugün kesinleşmesinin beklenmediğini söyledi.
Diğer taraftan haberde "Ankara, Esad'ın bölgedeki başlıca destekçisi İran'ın bıraktığı boşluğu doldurarak yeni Suriye'de önemli bir rol üstlenmek üzere konumlanıyor. Bu durum, Körfez Arap ülkeleriyle rekabeti tetikleyebilir ve İsrail'i zor durumda bırakabilir." değerlendirmesi yer aldı.
SURİYE'DEKİ TÜRK HAVA ÜSLERİ: NEREDE KONUŞLANACAK?
Bölgesel istihbarat yetkilisi, Suriye güvenlik yetkilisi ve Şam merkezli yabancı güvenlik kaynaklarından biri, görüşmelerin Suriye'nin merkezindeki Badiyah olarak bilinen geniş çöl bölgesinde iki Türk üssünün kurulmasını da kapsayacağını söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Şeraa'nın Erdoğan ile Türkiye'nin "yeni Suriye ordusunun eğitimi, yeni konuşlanma alanları ve iş birliği" konularını görüşeceğini söyledi ancak konuşlanma yerlerini belirtmedi.
Bölgesel istihbarat yetkilisi, olası hava üssü lokasyonlarının Humus ilindeki Palmira askeri havalimanı ile Suriye ordusuna ait T4 üssü olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA ROLÜ
Üst düzey bölgesel istihbarat yetkilisi, Suriye güvenlik yetkilisi ve Şam merkezli yabancı güvenlik kaynaklarından biri, görüşülen üslerin Türkiye'ye gelecekte olası saldırılara karşı Suriye hava sahasını savunma olanağı sağlayacağını söyledi.
RUS ÜSLERİNİN AKIBETİ NE OLACAK?
Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Esad'ın diğer önemli destekçisi Rusya'nın da Suriye'deki iki askeri üssünün, Tartus'taki deniz üssü ile Lazkiye liman kenti yakınlarındaki hava üssünün kaderi hakkında yeni Şam yönetimiyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Ocak ayında Reuters'a verdiği bir röportajda, ülkenin yeni liderlerinin bölgede güçlü bağlar kurmaya çalışacaklarını ve "bu bağlar sayesinde askeri gücümüzü iyi bir şekilde inşa edebileceğimizi" söylemişti.
Ebu Kasra, Türkiye'den bahsetmeden, "Bu bağlar, silahlanma, eğitim, hava savunması veya diğer konularda bir ortaklığa yol açarsa, bunu memnuniyetle karşılarız" dedi.
"YPG'YE MESAJ NİTELİĞİNDE"
Yetkili, Ankara'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bir mesaj olarak orada üsler kurmaya istekli olduğunu söyledi.
Reuters'a konuşan Türk Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türk ve Suriye askeri heyetlerinin geçen hafta "Savunma ve güvenlik konularında, özellikle de hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ortak mücadelede neler yapılabileceği" konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.
Yetkili, "Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecek" dedi.
İNGİLİZ DUYURDU İSRAİL PANİKLE SERVİS ETTİ
İngiliz gazete, Ahmet el Şara liderliğindeki yeni yönetimin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/SDG'ye yönelik "silah bırakın" çağrılarını hatırlatırken İsrail medyasından Kanal 12 ve Yediot Ahronot da haberi endişe ile servis etti.
"TÜRKİYE DESTEĞE HAZIRDIR"
Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler , Aralık ayında yaptığı açıklamada , "Yeni (Suriye) yönetiminin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlamaya hazırdır." demişti.
Güler, o dönem yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunun, "gerekli koşullar oluştuğunda" yeni Suriye yönetimiyle görüşülüp yeniden değerlendirilebileceğini belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4 Şubat 2025 ZTK Maç Programı: Bugün hangi takımlar sahada?
- Gençlik iksiri yeşil kahve: Doğal enerji kaynağı ve sağlığa 7 muhteşem etkisi
- TOKİ 50 ilde arsa satışına başladı! TOKİ 834 arsa müzayedesi ne zaman yapılacak? İşte ödeme planı...
- Sadece bir dedektifin çözebileceği optik illüzyon: Gizli hastaları bulabilir misin?
- En eşsiz ve ilginç koleksiyonlara sahip 5 burç
- Bu yıl şubat ayı kaç gün? 2025 Şubat ayı 28 gün mü, 29 mu?
- Güneşsiz günlerde sağlığınızı koruyun: D vitamini zengini besinler
- Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Volkanik patlama olursa Türkiye’yi nasıl etkiler?
- Gece atıştırmalarına son! Açlık krizlerini önlemenin yolları
- Tarım Kredi’de mutfağınızı dolduracak indirim! Taze baget 94.90, 5 kg Osmancık Pirinç 299,90 TL…
- Uçak seferleri iptal mi? THY-Pegasus 4-6 Şubat uçak seferleri son durum ne?
- Aşk ve ilişkiler için okunacak dualar: Aile huzuru için okunacak zikirler