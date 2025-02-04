ABD’de USAID’ın fonu kesildi! Kurum kapatılacak mı? Finansmanların adresleri bir bir ifşa oldu

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SAPKIN İDEOLOJİLERE MİLYON DOLARLAR

Vietnam'a elektrikli araçlar için 2,5 milyon dolar, Kolombiya'da "transseksüel opera" için 47 bin dolar, Peru'da "transseksüel çizgi roman" için 32 bin dolar harcandığına dikkat çekildi.

Guatemala'da cinsiyet değişikliği ve "LGBT aktivizmi" için 2 milyon dolar, Mısır'da turizmi finanse etmek için 6 milyon dolar kullanıldığı bildirildi.

KOVID'İN ÇIKTIĞI WUHAN'DAN SURİYE'YE

Terör örgütleriyle bağlantılı, kar amacı gütmeyen bir kuruluşa yüz binlerce dolar, Wuhan laboratuvarında araştırma yapan "EcoHealth Alliance" kuruluşuna milyonlarca dolar ödendiği aktarıldı.