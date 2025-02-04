ABD'de USAID'ın fonu kesildi! Kurum kapatılacak mı? Finansmanların adresleri bir bir ifşa oldu
Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak'tan bu yana aldığı kararlarla gündemden düşmeyen Donald Trump yönetimi bu sefer de Uluslararası Kalkınma Ajansı olarak bilinen ancak sapkın ideolojileri beslediği ortaya çıkan USAID'ın fonunu kesme kararı aldı. CIA'in kara kutusu olarak olarak bilinen kurum, dünya genelinde finans sağladığı kişi ve yerlerle öne çıkıyor. LGBT ve transseksüeller gibi sapkın yapıları beslediği ifşalanan USAID dış yardımlarının, dünya genelinde harcandığı alanları açıkladı. İşte detaylar...
ABD Başkanı Trump'ın tüm USAID'ı kapatacağı iddia edilirken Dışişleri bakanlığı tüm yardımların durdurulduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve USAID aracılığıyla finanse edilen mevcut tüm dış yardımlar askıya alındı.
TRUMP YA KAPATACAK YA DA BAKANLIĞA BAĞLAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını (USAID) ya kapatacağı ya da Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia edildi.
MUSK: USAID KOVID-19'U FİNANSE ETTİ
Donald Trump'ın a takımında yer alan milyarder Elon Musk ise 'USAID' hakkında şok iddialarda bulunuyor. Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) "milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını gibi biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını" öne sürüyor.
Elon Musk, USAID'i, ABD'li EcoHealth Alliance Grup aracılığıyla, Kovid-19 salgınının üretildiği iddia edilen Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlara milyonlarca dolar para aktarmakla suçluyor.
Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla niteliyor.
"BUNDAN TAMAMEN KURTULMALIYIZ"
Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) kapatılması konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydederken, Musk, "Görünen o ki bu sadece içinde solucan olan bir elma değil. Elimizde sadece solucan yumağı var. Bundan tamamen kurtulmalıyız. Bu onarılamaz durumda." diye konuşuyor.
MUSK: USAID BİR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR!
Elon Musk, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
FONLAR NEREYE GİDİYOR?
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'in dünyanın birçok ülkesinde kendi fikirlerini empoze etmek için (LGBT destekçiliği, 5. kol faaliyetleri vb gibi.) çeşitli STK ve düşünce kuruluşlarına fon yağdırdığı biliniyor.
Beyaz Saray'dan yapılan, "USAID'de israf ve kötüye kullanım derinlerde" başlıklı açıklamada, USAID'in onlarca yıldır vergi mükelleflerine hesap vermediği kaydedildi.
"GÜLÜNÇ VE KÖTÜ NİYETLİ PROJELER"
"Kökleşmiş bürokratların neredeyse hiçbir denetime tabi olmayan gülünç ve çoğu durumda kötü niyetli projelerine" büyük miktarda para aktardığı belirtilen açıklamada, USAID finansmanlarının kullanım alanları örneklendirildi.
Buna göre Sırbistan'ın iş yerleri ve iş topluluklarında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı geliştirmek için 1,5 milyon dolar, İrlanda'da bir "DEI müzikali"nin prodüksiyonu için 70 bin dolar harcandığı bildirildi.
SAPKIN İDEOLOJİLERE MİLYON DOLARLAR
Vietnam'a elektrikli araçlar için 2,5 milyon dolar, Kolombiya'da "transseksüel opera" için 47 bin dolar, Peru'da "transseksüel çizgi roman" için 32 bin dolar harcandığına dikkat çekildi.
Guatemala'da cinsiyet değişikliği ve "LGBT aktivizmi" için 2 milyon dolar, Mısır'da turizmi finanse etmek için 6 milyon dolar kullanıldığı bildirildi.
KOVID'İN ÇIKTIĞI WUHAN'DAN SURİYE'YE
Terör örgütleriyle bağlantılı, kar amacı gütmeyen bir kuruluşa yüz binlerce dolar, Wuhan laboratuvarında araştırma yapan "EcoHealth Alliance" kuruluşuna milyonlarca dolar ödendiği aktarıldı.
Finansmanın, Suriye'deki El Kaide bağlantılı savaşçılara giden yüz binlerce yemek ile gelişmekte olan ülkelerde "kişiselleştirilmiş" doğum kontrol cihazlarının basımı için kullanıldığı belirtildi.
ZEHİR TİCARETİNDE DE PARMAKLARI VAR
Afganistan'daki haşhaş ekimi ve eroin üretimini desteklemek için kullanılan sulama kanalları, çiftçilik ekipmanları ve gübre için "Taliban'a fayda sağlayacak" yüz milyonlarca dolar verildiği kaydedildi.
Listenin uzayıp gittiğine ve bunun "onlarca yıldır" meydana geldiğine işaret edilen bildirinin sonunda ise "Başkan Trump yönetiminde israf, dolandırıcılık ve suistimal artık son buluyor." denildi.
USAID'A SAHİP ÇIKAN DEMOKRATLAR OLDU
Demokrat Kongre Üyeleri, dış yardımların kesilmesi kararının ardındaki isim olduğunu savundukları Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk'a tepki gösterdi.
Başkent Washington'daki USAID merkezi önünde toplanan Demokrat Partili Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, uluslararası kalkınma için ABD bütçesinden ayrılan yardımların kaldırılması kararının yasalara aykırı olduğu görüşünü savundu.
USAID'ın önünde basın açıklaması yapan Senatör ChrisVan Hollen, dış yardımları durdurma kararının, ABD yasalarının "açıkça ihlali" olduğunu söyledi. Hollen, "Bu rezaleti durdurmak için Senato ve Temsilciler Meclisi'nde elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. Elon Musk'ı eleştiren Hollen, USAID'in kapatılamayacağına ve yargının bunu engelleyeceğine inandığını aktardı.
Demokratlardan İlhan Omar da "Trump'ın diktatör olmak istediğinden ilk günden beri bahsediyorduk ve işte oraya geldik." ifadesini kullandı. USAID yardımlarının durdurulmasının "çok üzücü" olduğunu belirten Omar, ABD Başkanı Trump ve ekip üyesi Musk'ın "Kongre'nin anayasal gücünü ortadan kaldırmaya çalıştıklarını" iddia etti.