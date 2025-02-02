İsrail Suriye’deki işgalini genişletti! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Yerleşim yerleri ve üsler kuruyor

Üst: Kasım 2024'te Esad'ın düşmesinden önceki uydu görüntülerinin ve 21 Ocak 2025'in karşılaştırılması, Suriye'nin Jubata al-Khassab kentinde yeni bir İsrail üssünün inşa edildiğini gösteriyor. Alt: Suriye'nin El Hmidaiah yakınlarında yeni bir İsrail üssünün inşa edildiğini, 20 Aralık 2024 ve 21 Ocak 2025'teki uydu görüntülerinin karşılaştırılması gösteriyor. (Washington Post aracılığıyla)

Contested Ground'da görüntü analisti olan William Goodhind, yakın zamana kadar Suriye kontrolündeki topraklarda bulunan iki yeni inşaat sahasının, Golan Tepeleri'nin İsrail kontrolündeki kısmındakilere benzer yapı ve tarzda ileri gözlem üsleri gibi göründüğünü söyledi.

Jubata al-Khassab'daki üs tam olarak geliştirilmişken, güneydekinin inşa halinde olduğu görülüyor. Goodhind, ilkinin askerler için daha iyi görünürlük sağlayacağını, ikincisinin ise daha güneydeki temizlenmiş arazi alanına inşa edilirse bölgenin yol ağına daha iyi erişim sağlayacağını ve üçüncü bir üssün de İsrail için tam bağlantı sağlayacağını belirtti.

GÖZETLEME KULELERİ...

Uydu görüntüleri ayrıca, Kuneytra kentinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, sınır hattından Kodana köyü yakınlarındaki bir tepenin zirvesine kadar uzanan yeni bir yolun da İsrail işgal güçlerine yeni bir gözetleme noktası sağladığını gösteriyor.