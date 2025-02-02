İsrail Suriye'deki işgalini genişletti! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Yerleşim yerleri ve üsler kuruyor
İsrail işgal güçleri Suriye'de eli kanlı diktatör Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından geçiş döneminde güvenliğini sağlamak için sözde geçici olarak girdiği Suriye topraklarında işgalini daha da genişletti. ABD merkezli Washington Post, bölgedeki İsrail işgal güçlerinin inşa ettiği yol ve üslere ait uydu görüntülerini paylaştı. Köydeki ağaçları deviren, sivillere ateş açan işgal güçlerinden skandal savunma geldi.
8 Aralık 2024'te Esad'ın Baas rejiminin çökmesinden birkaç saat sonra, İsrail tankları ve birlikleri son yarım yüzyıldır ateşkes sınırını belirleyen "Alfa Hattı"nı aşarak Birleşmiş Milletler'in devriye gezdiği tampon bölgeye girdi.
İsrail birlikleri artık 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına göre silahsızlandırılması gereken 90 mil karelik tampon bölgeye Esad rejimi çökmeden de girip çıkıyordu. İsrail, Esad rejiminin çöküşünün ardından bu anlaşmayı topyekun geçersiz saydığını açıkladı.
Suriye'de yeni işgal ettiği topraklarda geçici olarak bulunduğunu öne süren İsrail'e Washington Post'tan yalanlama geldi.
Washington Post, Suriye topraklarında İsrail işgal güçlerince konuşlandırılan iş makinelerinin daha kalıcı bir varlığa işaret ettiğini aktardı.
İsrail askerlerinin köyünün kenarına yeni bir askeri karakol inşa ettiğini gören Jubata al-Khassab Belediye Başkanı Muhammed Muraiwid "Askeri üsler inşa ediyorlar. Bu nasıl geçici olabilir?" diye sordu.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: İSRAİL ÜSLER KURUYOR
The Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla yapı ve araç gösteriyor, güneyde beş mil uzaklıkta neredeyse aynı yapı.
Her ikisi de İsrail'in Arap komşularıyla 1967 savaşında ele geçirdiği Golan Tepeleri'ndeki topraklara yeni toprak yollarla bağlı. Uzmanların üçüncü bir üssün başlangıcı gibi göründüğünü söylediği temizlenmiş bir arazi alanı birkaç mil daha güneyde görülebiliyor.
Contested Ground'da görüntü analisti olan William Goodhind, yakın zamana kadar Suriye kontrolündeki topraklarda bulunan iki yeni inşaat sahasının, Golan Tepeleri'nin İsrail kontrolündeki kısmındakilere benzer yapı ve tarzda ileri gözlem üsleri gibi göründüğünü söyledi.
Jubata al-Khassab'daki üs tam olarak geliştirilmişken, güneydekinin inşa halinde olduğu görülüyor. Goodhind, ilkinin askerler için daha iyi görünürlük sağlayacağını, ikincisinin ise daha güneydeki temizlenmiş arazi alanına inşa edilirse bölgenin yol ağına daha iyi erişim sağlayacağını ve üçüncü bir üssün de İsrail için tam bağlantı sağlayacağını belirtti.
GÖZETLEME KULELERİ...
Uydu görüntüleri ayrıca, Kuneytra kentinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, sınır hattından Kodana köyü yakınlarındaki bir tepenin zirvesine kadar uzanan yeni bir yolun da İsrail işgal güçlerine yeni bir gözetleme noktası sağladığını gösteriyor.
KÖYÜN AĞAÇLARINI DEVİRDİLER
Jubata al-Khassab yakınlarındaki karakolun inşası için Muraiwid, İsrail buldozerlerinin korunan bir doğa rezervinin bir kısmındaki köy meyve ağaçlarını ve diğer ağaçları devirdiğini söyledi.
Belediye başkanı, "Onlara bunu bir işgal olarak gördüğümüzü söyledik." dedi.
YOL KESME, BASKIN DÜZENLEME, YERİNDEN ETME
Yerel halk, Suriye'ye girdiklerinden beri İsrail askerlerinin kontrol noktaları kurduğunu, yolları kapattığını, evlere baskın düzenlediğini, sakinleri yerinden ettiğini ve varlıklarına karşı gösteri yapan protestoculara ateş açtığını söylüyor.
55 yaşındaki Budour Hassan, "Kimse ne yaptıklarını bilmiyor. Kimse sormaya cesaret edemiyor." dedi.
KENDİLERİNİ BÖYLE SAVUNDULAR
İsrail işgal kuvvetleri, Suriye'deki faaliyetlerinin niteliği ve süresiyle ilgili sorulara yanıt olarak, "İsrail kuvvetleri, kuzey İsrail sakinlerini korumak için güney Suriye'de, tampon bölge içinde ve stratejik noktalarda faaliyet gösteriyor." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce güvenlik endişelerini gerekçe göstererek asker varlığının süresiz olduğunu söylemişti.
ÖNCE İŞGAL SONRA BÖLGE HALKINA ATEŞ: İSRAİL'İN STANDART PROSEDÜRÜ
İsrail, askerlerinin göstericilere ateş açtığı yönündeki haberlere ilişkin, göstericilerin askerlerden uzak durmaları istenmesinin ardından "standart çalışma prosedürlerine uygun" hareket ettiklerini söyledi.
İsrail işgal güçleri, Gazze'de "özel güvenlik bölgesi" oluşturmak için sınır çitinin yaklaşık yarım mil uzağında binlerce binayı yıktı. Lübnan'da Hizbullah ile savaş sırasında, İsrail ordusu iki ülke arasındaki sınıra yakın köyleri sistematik olarak yerle bir etti.
1974 ANLAŞMASI KORUNACAK MI?
Washington Post'a göre Suriye'nin büyük çoğunluğunu kontrol eden Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçlerinin sınıra yakın bölgelerde belirgin bir şekilde yokluğu dikkat çekiyor.
Suriye'nin yeni lideri Ahmed al-Şaraa, İsrailliler ve Suriyeliler arasında silahsızlandırılmış tampon bölge oluşturan 1974 anlaşmasını korumaya kararlı olduğunu söyledi.
Samdaniya al-Gharbiya köyünün küçük bir köyünde kabile lideri olan 77 yaşındaki Hayel al-Abdulla, "Belki de İsrail ile bizim bilmediğimiz bir anlaşmaları vardır." dedi.
"BURASI GAZZE DEĞİL"
İsrail askerleri Abdulla'nın evinin hemen güneyindeki bir yolu toprak ve taşlarla kapattığında itiraz ettiğini söyledi:
"Onlara burasının Gazze olmadığını söyledim. Bizi öylece engelleyemezsiniz."
KALAN SİLAHLARI TALEP ETTİLER
İsrail, misyonunun bir parçasının topluluklarına yönelik saldırıları önlemek için silah ele geçirmek olduğunu söyledi.
Ancak Muraiwid, hiç silah kalmadığını söyledi. İsrail birlikleri Muraiwid'in köyüne vardığında, sakinlerden kaçan rejim birlikleri tarafından terk edilen silahları teslim etmelerini talep etti. Yerel halk, İsrail birliklerinin başka yerlerde düzenlediği türden baskınlardan kaçınmak için silahları toplamayı ve teslim etmeyi kabul etti.
İki kez daha geri döndüler. "Üçüncü kez geldiklerinde, silahlarımız olsa bile Suriye'nin yeni bir hükümeti olduğunu ve bunları yeni hükümetimize vereceğimizi söyledim." dedi.
HAYATİ ÖNEME SAHİP SU KAYNAKLARINA İSRAİL İŞGALİ
Uluslararası itirazlara rağmen, İsrail 1981'de Suriye'den ele geçirdiği Golan Tepeleri bölgelerini ilhak etti.
İsrail, bu hareketin Suriye'nin İsrail'in Celile bölgesindeki çiftliklere yönelik top atışlarını önlemek için gerekli olduğunu savundu. Ancak plato aynı zamanda İsrail'in su kaynakları için de hayati önem taşıyor ve Celile Denizi ile Ürdün Nehri'ni besliyor.
Tampon bölge, güney Suriye'nin büyük kesimlerine su sağlayan bir rezervuardaki barajı içeriyor. Yerel sakinler arasında İsrail'in su ve diğer kaynaklara el koyduğuna dair şüpheler var. Washington Post'un aktardığına göre bölgedeki operasyonlarına rağmen, İsrail ordusu barajı kontrol etmediğini söylüyor.
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