İsrail’de derin endişe: Trump Suriye’den çekilme planını Erdoğan’la koordine ediyor! İşte Türkiye’ye edilen teklif

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"Bu değerlendirme, Washington ile Ankara arasında ileri düzeyde koordinasyon olduğuna ilişkin son raporlar ışığında revize ediliyor."

"ABD'NİN ÇEKİLMESİ PEK DE İYİ BİR HABER DEĞİL"

Maariv'e konuşan İsrailli Dr. Cohen Janrojak, "İsrail'in bakış açısına göre, elbette, Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığı bir şeydir, aslında bu hoş karşılanan bir şeydir. Aslında Amerika'nın çekildiğini görmemiz İsrail Devleti açısından pek de iyi bir haber değil diye düşünüyorum ama yine de ABD-Türkiye ilişkilerine ve bu ilişkilerin kalitesine katkı sağlayacak bir an önce bu konuyu gündeme getirebiliriz. İsrail-Türkiye ilişkilerine önemli katkı sağlıyor, bu açıdan bakıldığında bunun hala mümkün olduğunu düşünüyorum. İhtiyatlı iyimserliği koruyun." açıklamasında bulundu.