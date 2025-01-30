30 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de derin endişe: Trump Suriye'den çekilme planını Erdoğan'la koordine ediyor! İşte Türkiye'ye edilen teklif

İsrail'de derin endişe: Trump Suriye'den çekilme planını Erdoğan'la koordine ediyor! İşte Türkiye'ye edilen teklif

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 14:20 Güncelleme: 30.01.2025 14:50
ABONE OL
İsrail’de derin endişe: Trump Suriye’den çekilme planını Erdoğan’la koordine ediyor! İşte Türkiye’ye edilen teklif

İsrail basını ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın Suriye'den askerlerini çekeceğine ilişkin bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Trump yönetimi, Suriye'den çekilme planını Başkan Recep Tayip Erdoğan'la koordine ederken Ankara'ya da çekilmesine karşılık teklifte bulundu. İsrail basını kararın oldukça hassas bir dönemde alındığını belirtirken, ABD'nin çekilişini 'Hiç de iyi bir haber değil' diye servis etti.

ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında Amerika'nın Suriye'deki gelişmelere müdahalesinden kaçınma çağrısında bulunmuş ve Amerikan güçlerini bölgeden çekme niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile sahada bulunan Amerikan güçleri (AP)Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile sahada bulunan Amerikan güçleri (AP)

Siyonizmin medya ayağı Maariv gazetesi, "Trump Suriye'den ayrılıyor ve sinyal veriyor: Ortadoğu'nun bir sonraki en güçlü oyuncusu bu" başlıklı bir analiz yayınladı. Analizde, ABD'nin Suriye'den çekilmek için Başkan Erdoğan'la koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti. Bunun İsrail'in için "kötü bir haber" olduğu belirtildi.

Maariv ekran görüntüsü Maariv ekran görüntüsü

Yayınlanan analiz haberde şu ifadelere yer verildi:

"Beyaz Saray'dan gelen bu mesajın ve bunun İsrail'de yarattığı endişenin ardından yabancı diplomatik kaynaklar, Amerikan Başkanı'nın, askeri güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile koordinasyon içinde olduğunu iddia ediyor."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk dönemindeyken (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk dönemindeyken (AA)

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEKLİF: İSRAİL İLE İYİ İLİŞKİLER

Maariv'in ABD'li diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Başkan Erdoğan'a, Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesine karşılık, Türkiye'nin 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde zarar gören İsrail ile ilişkilerini yeniden kurma teklifinde bulunduğunu açıkça ifade etti.

Analizde bu gelişmeye ilişkin ise şu değerlendirme yapıldı:

Foto: AAFoto: AA

"Bu değerlendirme, Washington ile Ankara arasında ileri düzeyde koordinasyon olduğuna ilişkin son raporlar ışığında revize ediliyor."

"ABD'NİN ÇEKİLMESİ PEK DE İYİ BİR HABER DEĞİL"

Maariv'e konuşan İsrailli Dr. Cohen Janrojak, "İsrail'in bakış açısına göre, elbette, Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığı bir şeydir, aslında bu hoş karşılanan bir şeydir. Aslında Amerika'nın çekildiğini görmemiz İsrail Devleti açısından pek de iyi bir haber değil diye düşünüyorum ama yine de ABD-Türkiye ilişkilerine ve bu ilişkilerin kalitesine katkı sağlayacak bir an önce bu konuyu gündeme getirebiliriz. İsrail-Türkiye ilişkilerine önemli katkı sağlıyor, bu açıdan bakıldığında bunun hala mümkün olduğunu düşünüyorum. İhtiyatlı iyimserliği koruyun." açıklamasında bulundu.

Terör örgütü YPG militanları Amerikan güçleri tarafından eğitilirken (Arşiv)Terör örgütü YPG militanları Amerikan güçleri tarafından eğitilirken (Arşiv)

Son gelişmelerin Orta Doğu'da meydana gelen dramatik değişimleri gözler önüne serdiğini belirten Maariv, "Amerika'nın çekilmesi, Türkiye'nin önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendirdiği ve ülkeler arasındaki ilişkilerin ciddi bir değişime uğradığı bölgede devletlerarası ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz dergi: Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelebilirİngiliz dergi: Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelebilir
Kaçakçılar 3 Türk vatandaşını ölüme gönderdi!Kaçakçılar 3 Türk vatandaşını ölüme gönderdi!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’de derin endişe: Trump Suriye’den çekilme planını Erdoğan’la koordine ediyor! İşte Türkiye’ye edilen teklif İsrail’de derin endişe: Trump Suriye’den çekilme planını Erdoğan’la koordine ediyor! İşte Türkiye’ye edilen teklif İsrail’de derin endişe: Trump Suriye’den çekilme planını Erdoğan’la koordine ediyor! İşte Türkiye’ye edilen teklif
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör