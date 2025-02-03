Eurofighter Typhoon ve meteor füzeleri: Türkiye’nin yeni hava gücü Yunanistan’ı endişelendirdi

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FÜZELER NE ZAMAN TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNE GİRECEK?

Haberde Türkiye'nin planlarına dair detaylar da yer aldı. Türkiye, 40 Eurofighter Typhoon uçağını iki aşamada almayı planlıyor. İlk etapta İngiltere'den 20 uçaklık teslimat yapılacak, ardından 20 yeni uçak daha envantere eklenecek. İlk teslimatların 2026'da başlaması ve uçakların tam operasyonel kabiliyete 2030 yılında ulaşması bekleniyor. Bu uçaklar, dünyanın en gelişmiş füzeleri arasında yer alan Meteor füzeleriyle donatılacak.

ÇABALARI BOŞA ÇIKTI: FRANSA'DAN ONAY İNGİLTERE'DEN DESTEK

Haberde, Meteor füzelerinin satışının Fransa tarafından onaylandığı ve İngiltere'nin de bu onayı desteklediği ifade edildi. Yunan basınında, Atina'nın füzelerin satışının onaylanmaması için yoğun çabalar sarf ettiği ancak bu çabaların boşa çıktığı belirtildi.