03 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Eurofighter Typhoon ve meteor füzeleri: Türkiye’nin yeni hava gücü Yunanistan’ı endişelendirdi

Eurofighter Typhoon ve meteor füzeleri: Türkiye’nin yeni hava gücü Yunanistan’ı endişelendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 11:16 Güncelleme: 03.02.2025 11:31
ABONE OL
Eurofighter Typhoon ve meteor füzeleri: Türkiye’nin yeni hava gücü Yunanistan’ı endişelendirdi

İspanyol La Razón gazetesi, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon alımına geniş bir şekilde yer vererek, “Bu uçaklar Türkiye’de Meteor füzeleriyle donatılacak, bu füzeler aynı anda birden fazla hedefi vurma kapasitesine sahip” ifadelerini kullandı. Gazete, Yunanistan'ın alarma geçtiğine dikkat çekerken, “Bu alım, özellikle yüksek hızlı hava muharebe senaryolarında Türkiye’ye stratejik bir avantaj sağlayacak” şeklinde bir değerlendirme yaptı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Meteor füzeleri satın almayı planlaması, Yunanistan'da uzun süredir endişelere yol açtı. Daha önce Yunan medyasında bu konuda haberler yer alırken, şimdi de İspanyol basını benzer bir gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

İspanya merkezli La Razón gazetesi, "Türk Eurofighter savaş uçakları için dünyanın en iyi havadan havaya füzesi Yunanistan'ı alarma geçirdi" başlıklı bir haberle durumu aktardı. Haberde, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Meteor füzeleri ile hava kuvvetlerini modernize etmesinin, Yunanistan ile gerilimi daha da tırmandırdığı belirtildi.

La Razon ekran görüntüsü La Razon ekran görüntüsü

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ TEKNOLOJİSİ YUNANİSTAN İÇİN TEHDİT"

La Razón, Türkiye'nin bu gelişmiş teknolojiyi edinmesinin Yunanistan tarafından doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü vurguladı. Yunanistan'ın, bölgedeki stratejik üstünlüğü kaybetme endişesiyle panik içinde olduğu ifade edildi.

EGE DENİZİ'NDE REKABET

Gazete, Ege Denizi'ndeki bölgesel anlaşmazlıklar ve askeri rekabetin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tarihsel gerilimlerin kaynağı olduğunu hatırlatarak, her iki ülkenin de NATO üyesi olmasına rağmen ilişkilerinin oldukça karmaşık olduğuna dikkat çekti. Askeri planlamaların büyük bir kısmının birbirini dengelemeye yönelik olduğuna vurgu yapıldı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

FÜZELER NE ZAMAN TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNE GİRECEK?

Haberde Türkiye'nin planlarına dair detaylar da yer aldı. Türkiye, 40 Eurofighter Typhoon uçağını iki aşamada almayı planlıyor. İlk etapta İngiltere'den 20 uçaklık teslimat yapılacak, ardından 20 yeni uçak daha envantere eklenecek. İlk teslimatların 2026'da başlaması ve uçakların tam operasyonel kabiliyete 2030 yılında ulaşması bekleniyor. Bu uçaklar, dünyanın en gelişmiş füzeleri arasında yer alan Meteor füzeleriyle donatılacak.

ÇABALARI BOŞA ÇIKTI: FRANSA'DAN ONAY İNGİLTERE'DEN DESTEK

Haberde, Meteor füzelerinin satışının Fransa tarafından onaylandığı ve İngiltere'nin de bu onayı desteklediği ifade edildi. Yunan basınında, Atina'nın füzelerin satışının onaylanmaması için yoğun çabalar sarf ettiği ancak bu çabaların boşa çıktığı belirtildi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

DENDIAS'TAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Diğer taraftan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yakın zamanda ABD merkezli Fox News haber kuruluşuyla bir röportaj gerçekleştirdi. Dendias, alçak ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı ve terör örgütü PKK'ya sahip çıktı.

Dendias, "Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısının NATO için her zaman büyük endişe oluşturduğunu ancak uluslararası kuruluşun Türkiye'den gelecek tehditleri de ciddiye alması gerektiğini" bildirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias (Arşiv)Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias (Arşiv)

ABD'NİN TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇMESİNİ İSTEDİ

Dendias, ABD'nin Türkiye'yi "dizginlemesini" istedi. Mavi Vatan doktrininden rahatsız olan Dendias, yeni ABD yönetiminin Türkiye'ye "uluslararası hukuku" ve "uluslararası deniz kurallarını" hatırlatmasının Batı'nın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Dendias, üstü kapalı tehditlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin NATO'nun doğu cephesinde büyük bir sorun yaratmasının NATO ve ABD için hiç de iyi olmayacağını düşünüyorum."

YUNANİSTAN'DAN PKK'YA DESTEK

Dendias, diğer Avrupa ülkeleri gibi terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkmayı da ihmal etmedi. Dendias, müttefiki olarak gördüğü teröristlere tam destek oldu ve Batı'dan PKK'ya yardımların sürdürülmesini istedi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Dendias "Bu hayatta yapabileceğiniz en kötü şey müttefiklerinizi unutmak, ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda savaşan insanları unutmak ve onlara karşı dönmek veya onları unutmaktır. Burada yıllardır DEAŞ'a karşı savaşan PKK/YPG'den bahsediyorum. Batı onları unutmamalı." sözleriyle teröre destek verdi.

MAVİ VATAN DOKTRİNİNİ HEDEF ALDI

Dendias, Türkiye'nin yakın zamanda başlattığı "Mavi Vatan" tatbikatından tedirgin oldu ve Ankara'yı "emperyalist" olmakla suçladı. Dendias, haddini aşarak Mavi Vatan için "Bu, yeni bir Türk neo-emperyalist, neo-Osmanlı yaklaşımıdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da Türkiye paniği!Yunanistan’da Türkiye paniği! YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE PANİĞİ!

Ahmet Özer’in yardımcısı Yunanistan’da çıktıAhmet Özer’in yardımcısı Yunanistan’da çıktı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eurofighter Typhoon ve meteor füzeleri: Türkiye’nin yeni hava gücü Yunanistan’ı endişelendirdi Eurofighter Typhoon ve meteor füzeleri: Türkiye’nin yeni hava gücü Yunanistan’ı endişelendirdi Eurofighter Typhoon ve meteor füzeleri: Türkiye’nin yeni hava gücü Yunanistan’ı endişelendirdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör